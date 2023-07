Check Point Software presenta sus resultados financieros del Q2 de 2023

La compañía comparte unos resultados trimestrales positivos frente al mismo periodo del año anterior, marcando un crecimiento positivo continuado, destacando un incremento en los resultados de ingresos por acción no GAAP del 22% y por suscripción de seguridad del 14% Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, ha anunciado sus resultados financieros para el trimestre finalizado el pasado 30 de junio de 2023, mostrando un crecimiento positivo continuado con respecto al mismo periodo en años anteriores.

Segundo trimestre 2023

1,70 dólares, que refleja un incremento del 25% interanual. Beneficio por acción no GAAP: 2,00 dólares, que se traduce en un incremento del 22% interanual. "El segundo trimestre ha sido muy rentable, con un crecimiento del beneficio por acción no GAAP superior al 22%. La estrategia de producto ha vuelto a ser un éxito, destacando unos fuertes ingresos para la plataforma Infinity que han logrado superar el 10% de los ingresos totales de todo el trimestre. Un resultado acentuado por el aumento general del 14% en los ingresos por suscripciones de seguridad, que engloban las soluciones de seguridad avanzadas como ThreatCloud AI, CloudGuard y Harmony E-mail", explica Gil Shwed, fundador y CEO de Check Point Software Technologies. "A medida que se avanza, la prioridad sigue siendo impulsar el crecimiento de los ingresos ofreciendo un enfoque de seguridad centrado en la prevención, con especial atención a la ciberseguridad colaborativa entre múltiples productos para proteger contra las amenazas más sofisticadas".

Principales resultados financieros del segundo trimestre de 2023

Ingresos totales: 589 millones de dólares, frente a 571 millones en el mismo periodo de 2022, lo que representa un crecimiento interanual del 3%.

589 millones de dólares, frente a 571 millones en el mismo periodo de 2022, lo que representa un crecimiento interanual del 3%. Ingreso de explotación GAAP: 221 millones de dólares iguales a los del segundo trimestre de 2022, que representan el 38% y el 37% de los ingresos totales en el segundo trimestre de 2023 y 2022, respectivamente.

221 millones de dólares iguales a los del segundo trimestre de 2022, que representan el 38% y el 37% de los ingresos totales en el segundo trimestre de 2023 y 2022, respectivamente. Ingresos de explotación no-GAAP: 263 millones de dólares, que fueron 249 millones en el segundo trimestre de 2022, que representan el 45% y el 44% de los ingresos en el Q2 de 2023 y 2022, respectivamente.

263 millones de dólares, que fueron 249 millones en el segundo trimestre de 2022, que representan el 45% y el 44% de los ingresos en el Q2 de 2023 y 2022, respectivamente. Impuestos sobre los beneficios GAAP: 41 millones de dólares frente a 45 millones de dólares en el mismo trimestre de 2022.

41 millones de dólares frente a 45 millones de dólares en el mismo trimestre de 2022. Ingresos netos y beneficio por acción GAAP : ingresos GAAP netos de 202 millones de dólares en comparación con los 174 millones de dólares del segundo trimestre de 2022. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,70 dólares frente a los 1,36 dólares del mismo periodo en 2022, un 25% de aumento interanual.

: ingresos GAAP netos de 202 millones de dólares en comparación con los 174 millones de dólares del segundo trimestre de 2022. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,70 dólares frente a los 1,36 dólares del mismo periodo en 2022, un 25% de aumento interanual. Ingresos netos y beneficio por acción no-GAAP : los ingresos netos no-GAAP fueron de 238 millones de dólares en este trimestre frente a los 209 millones de dólares de 2022. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 2,00 dólares comparado con los 1,64 dólares en el segundo trimestre de 2022, un 22% de incremento interanual.

: los ingresos netos no-GAAP fueron de 238 millones de dólares en este trimestre frente a los 209 millones de dólares de 2022. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 2,00 dólares comparado con los 1,64 dólares en el segundo trimestre de 2022, un 22% de incremento interanual. Ingresos diferidos: a 30 de junio de 2023, los ingresos diferidos fueron de 1.774 millones de dólares versus los 1.666 millones a misma fecha de 2022, lo que supone un crecimiento interanual del 7%.

a 30 de junio de 2023, los ingresos diferidos fueron de 1.774 millones de dólares versus los 1.666 millones a misma fecha de 2022, lo que supone un crecimiento interanual del 7%. Saldos de efectivo, valores negociables y depósitos a corto plazo : 3.515 millones de dólares al 30 de junio de 2023, en comparación con los 3.676 millones de dólares de 2022.

: 3.515 millones de dólares al 30 de junio de 2023, en comparación con los 3.676 millones de dólares de 2022. Flujo de tesorería: el flujo de tesorería fue de 191 millones de dólares, comparado con los 212 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.El segundo trimestre de 2023 incluye 16 millones de dólares de gastos relacionados con operaciones de cobertura de divisas y 22 millones de dólares de gastos fiscales, frente a los 47 y 30 millones de dólares respectivos acumulados durante segundo trimestre de 2022.

el flujo de tesorería fue de 191 millones de dólares, comparado con los 212 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.El segundo trimestre de 2023 incluye 16 millones de dólares de gastos relacionados con operaciones de cobertura de divisas y 22 millones de dólares de gastos fiscales, frente a los 47 y 30 millones de dólares respectivos acumulados durante segundo trimestre de 2022. Programa de recompra de acciones: durante el segundo trimestre de 2023, la compañía recompró aproximadamente 2.6 millones de acciones con un coste total de aproximadamente 325 millones de dólares. Información sobre la videoconferencia

Check Point Software organizó una videoconferencia con la comunidad de inversores el 26 de julio de 2023, a las 8:30 AM ET/5:30 AM PT. Para escuchar la videoconferencia se puede visitar: www.checkpoint.com/ir.

Programa de participación en la conferencia de inversores del tercer trimestre:

Foro de liderazgo KeyBanc Technology. 6 - 8 de agosto de 2023, Vail, CO – Fireside Chat & 1x1's

26ª Conferencia anual virtual Oppenheimer de tecnología, Internet y comunicaciones. 8 - 9 de agosto - Virtual 1x1's

Conferencia de tecnología Deutsche Bank 2023. 30 - 31 de agosto de 2023, Dana Point, CA - Fireside Chat & 1x1's

Conferencia de tecnología + Goldman Sachs 2023 Communicopia. 5 de septiembre de 2023, San Francisco, CA - Fireside Chat & 1x1's

Conferencia global de tecnología Citi 2023. 6 - 8 de septiembre de 2023, New York, NY - Fireside Chat & 1x1's

Conferencia Growth Frontiers Piper Sandler. 11 - 13 de septiembre de 2023, Nashville, TN - 1x1's