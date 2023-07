Cambiar las gomas de la puerta del frigorífico: consejos y trucos de Fersay

La compañía recuerda que reparar los electrodomésticos y pequeños aparatos electrónicos es una opción rentable y sostenible que beneficia al conjunto de la sociedad Los electrodomésticos son elementos fundamentales en el hogar actual y, mantenerlos en óptimas condiciones es esencial para su correcto funcionamiento y durabilidad. En este sentido, la goma de la puerta del frigorífico juega un papel crucial, ya que asegura un cierre hermético que evita pérdidas de frío, excesos de consumo energético y otros problemas asociados. Fersay, compañía líder en la venta de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos, comparte consejos prácticos para cambiar y mantener las gomas de la puerta de este equipo.

Si se nota que la nevera no cierra bien o que la goma está sucia y desgastada, es momento de considerar cambiarla. Con esta filosofía, la compañía aporta unos sencillos pasos para realizar el proceso de reemplazo de forma adecuada:

1. Apagar el frigorífico: antes de empezar, es importante asegurarse de apagar completamente el frigorífico. No hay que preocuparse por los alimentos, ya que se mantendrán en buen estado durante el proceso.

2. Retirar las gomas antiguas: el retirar las gomas antiguas es importante hacerlo con cuidado hasta que salgan por completo. Por lo general, suelen desprenderse con facilidad. "Es normal que con el tiempo se desgasten, lo que puede afectar el sellado de la puerta y generar problemas de enfriamiento", explicó Noelia Carrasco. Por lo general, suelen desprenderse con facilidad.

3. Limpiar las guías: el cambio de gomas es el momento ideal para limpiar las guías donde se encajarán las nuevas. La mejor forma de hacerlo es limpiarlas con un trapo humedecido en vinagre para garantizar una superficie limpia y libre de residuos.

4. Colocar las nuevas gomas: dependiendo del tipo de frigorífico hay diferentes maneras de ponerlas:

Sistema de presión: estas gomas tienen un saliente que se encaja en la guía haciendo presión. "Para asegurar una correcta colocación, es importante seguir el orden adecuado, comenzando de derecha a izquierda", recomendó Noelia Carrasco.

estas gomas tienen un saliente que se encaja en la guía haciendo presión. "Para asegurar una correcta colocación, es importante seguir el orden adecuado, comenzando de derecha a izquierda", recomendó Noelia Carrasco. Sistema de pestaña: este es el método más común, donde las gomas tienen una pestaña que se encaja en la contrapuerta.

este es el método más común, donde las gomas tienen una pestaña que se encaja en la contrapuerta. Sistema adhesivo: algunas gomas cuentan con una cinta de doble cara que se pega directamente a la puerta del frigorífico. 5. Verificar el cierre hermético: una vez colocadas las nuevas gomas, es importante asegurarse de que la puerta cierre herméticamente. "El correcto sellado es esencial para evitar pérdidas de frío y mantener una temperatura óptima en su interior", agregó Noelia Carrasco. El último paso es encender nuevamente el frigorífico.

Otros consejos útiles para el mantenimiento de las gomas del frigorífico:

Si el frigorífico es nuevo y no cierra correctamente, aplicar un poco de calor con un secador para ayudar a que se ajusten mejor.

Hidratar la goma con vaselina pura de vez en cuando para mantenerla en buenas condiciones y prolongar su vida útil. ¿Dónde comprar las gomas nuevas? Fersay ofrece una amplia variedad por marca y modelo, así como opciones universales que se adaptan a diferentes medidas. Se puede encontrar cualquier recambio que se necesite para los electrodomésticos en www.fersay.com.

Mantener el frigorífico en perfecto estado es clave para asegurar su eficiencia energética y evitar problemas futuros. Siguiendo estos consejos de Fersay, es posible cambiar las gomas de la puerta del frigorífico de manera sencilla y efectiva, garantizando así su buen funcionamiento y prolongando su vida útil.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar, así como PAE (pequeño aparato electrodoméstico con marca propia). Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una red comercial de 4.500 puntos de venta, una facturación de 11M de € en 2022 y una antigüedad de 44 años.

Con sede central en Madrid, la compañía cuenta con un almacén de más de 11.000 metros cuadrados desde donde distribuye a 5.000 clientes de 37 países cerca de 150.000 referencias. También cuenta con dos almacenes en Alicante y Tenerife para facilitar la rapidez en su logística.