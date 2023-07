Los presidentes de la Kings League Infojobs en Fútbol Emotion Madrid Parque Oeste

Los presidentes han dado sus predicciones sobre la Final Four de mañana y han personalizado las camisetas de sus equipos delante de 200 invitados en la tienda El 28 de julio, siete de los presidentes de la Kings League Infojobs se han reunido en la tienda de Fútbol Emotion en el CC Parque Oeste para hacer la presentación oficial del primer punto de venta físico de las equipaciones de esta liga. Ibai Llanos, Juan Guarnizo, DJ Mariio, Perxitaa, Adrián Contreras y los hermanos Buyer han sido los encargados de protagonizar este evento exclusivo que ha contado con aforo limitado de 200 personas, generando una atmosfera cargada de emoción.

Lo más notable de la jornada ha sido la aparición conjunta de los streamers para anunciar que Fútbol Emotion Parque Oeste es el único punto de venta física de las camisetas de los equipos de la Kings League, además de ropa de entrenamiento y accesorios de los populares equipos. La aparición de los streamers ha generado un revuelo entre los amantes del fútbol, fusionando los mundos del deporte y el entretenimiento en un día muy especial para todos ellos.

El evento no solo ha brindado la oportunidad única de adquirir las camisetas oficiales de los equipos de la Kings League, sino que también ha permitido un contacto más cercano entre los presidentes de la liga y su apasionada audiencia. Los máximos representantes de cada uno de los equipos han dado su predicción para la Final Four de mañana, han compartido momentos especiales con los aficionados, y fans presentes, quienes han demostrado un entusiasmo y apoyo incondicional.

Uno de los momentos más emocionantes de la jornada ha sido la personalización en directo de las camisetas de sus equipos, brindando así la oportunidad a un grupo de asistentes seleccionados aleatoriamente de llevarse un ejemplar exclusivo firmado por sus ídolos. La alegría y la emoción en los rostros de los pequeños ha marcado el impacto significativo que este acercamiento entre los equipos y sus seguidores tiene en la comunidad, afianzando aún más la pasión por el fútbol y la liga.

El evento realizado en Fútbol Emotion en el CC Parque Oeste quedará grabado como un hito en la historia del fútbol y el entretenimiento. Esta experiencia única marca el inicio de una relación más cercana y auténtica entre los equipos y su valiosa afición. La liga continúa consolidándose como una de las más innovadoras y emocionantes en el mundo del fútbol, y la presentación de su primer punto de venta físico de camisetas representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de los lazos entre los clubes y sus apasionados seguidores, reafirmando así su posición como una liga que está transformando la experiencia futbolística para siempre.