VIII edición de Startups y APIs, el evento para los emprendedores más tecnológicos de Madrid

El próximo 19 de septiembre, los emprendedores y empresas tecnológicas de Madrid tienen una cita ineludible: la octava edición de startups y APIs, organizado por la fundación APIAddicts, que se celebrará en Google for Startups, en Madrid. El evento de referencia sobre emprendimiento se centrará en demostrar cómo las APIs ayudan a transformar negocios, contando con ponencias de varias empresas que contarán su propia experiencia. Además, la edición de este año trae una novedad muy especial: un concurso de startups donde tendrán la oportunidad de ofrecer un Elevator Pitch y ganar varios premios. A partir de 26 de junio ya se puede reservar plaza para el evento de forma totalmente gratuita.

Networking y experiencias compartidas en Madrid Madrid será el escenario donde estos emprendedores puedan compartir un momento profesional que, sin duda, les dejará muchas enseñanzas. A partir de las 9:00 horas comienza el evento, que arrancará con su presentación a cargo de Marco Antonio Sanz, API Evangelist y fundador de Waima Tech. El encuentro continuará con las distintas ponencias programadas, entre las que se encuentran representantes de startups como PeakLine, un onboarding digital multisector, The Speak APP, proveniente del v-learning o Wealth Reader, API bancaria.

Los asistentes podrán disfrutar de varias charlas en las que se explicarán temas tan interesantes como las APIs en el sector bancario, cómo una API puede ayudar a la digitalización de Madrid Sur o cómo usar las APIs para la gestión de datos cifrados.

Pero no todo serán charlas y ponencias: el evento contará con un "coffee break", ideal para conocer a los demás asistentes y a las startups participantes en el evento. De esta manera, se fomentarán las sinergias profesionales entre los emprendedores tecnológicos e inversores del panorama madrileño.

Concurso #YoPitcheo: muestra la startup al mundo En la edición de este año de startups y APIs, se celebrará el concurso #YoPitcheo, una competición donde seis finalistas (elegidos de entre todos los candidatos que se presenten), podrán realizar un Elevator Pitch de unos tres minutos de duración, donde podrán presentar su startup y optar a varios premios. Entre estos trofeos, por ejemplo, se encuentra formar parte del programa de aceleración de Waima Technologies, que ayudará a las startups a mejorar en el ámbito tecnológico. El concurso se celebrará al cerrar el evento y habrá premios para 3 ganadores. Quienes tengan una startup o un proyecto innovador, pueden participar en el concurso hasta el 13 de agosto.