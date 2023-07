Adiós Sinéad O'Connor, adiós valiente

No. La voz de Sinéad Marie Bernadette O'Connor no se ha sumergido en el silencio. Es más, que tiemblen los detractores y acusadores, tanto su voz como su ejemplo ha subido de matices y decibelios. La vida no solo es nacer, crecer, reproducirse y morir. Hay algo trascendente en lo que hacemos entre las líneas de esas funciones biológicas. Hay algo imprescindible para la humanidad. Algo que sin ello la vida sería peor para todos.

Ese algo fue la denuncia de la pederastia en el clero y la rotura de una foto del Papa en un momento crucial de su carrera artística. Que significó una catástrofe para sus expectativas profesionales. La dureza de las consecuencias de su público acto le hizo dudar y pedir perdón por aquello. Pero, ¿quién no duda en un momento así?

Aquejada de su enfermedad, siendo madre de 3 hijos y uno de 17 años que se quitó la vida, con miles de personas en su contra...¿Quién no duda? Pero la verdad ya estaba sobre el mantel. Dice la Biblia:” Para que el grano eche frutos, ha de morir”. La semilla que plantó 0´Connor con su acto, ya está plantada y echando frutos en el huerto de nuestras conciencias. Sus palabras nos cogen de la pechera y nos abofetea la cara de la conciencia ¿lo siente? ¿No le duelen los carrillos? Descansa en paz, Bernadette, gracias y que Dios te bendiga.