Se acerca el triunfo de la Santísima Virgen

Leo en la revista de Julio 2023 de Heraldos del Evangelio, un artículo titulado "De Cova de Iria al mundo entero”. Copio al pie de la letra parte de un artículo: “Los años se suceden y la piedad de los devotos de Nuestra Señora de Fátima no hace más que crecer en todo el orbe. Misas, procesiones y coronaciones de la imagen peregrina fueron algunas de las actividades religiosas impulsadas por los Heraldos del Evangelio con ocasión del 106 aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen en Cova de Iria". Figuran numerosas fotografías en color de los actos realizados, en las cuales se ven muchedumbres de personas. La Virgen hizo en Fátima la siguiente promesa: “POR FIN MI INMACULADO CORAZÓN TRIUNFARÁ.” En los medios de comunicación dirigidos y manipulados por Satanás y sus esbirros, solo se trasmiten noticias negativas, pesimistas, que son ciertas, pero eluden la multitud de noticias positivas que hay por todo el mundo. Satanás no quiere poder económico y político, ya lo tiene, el es el rey del mundo, lo que el quiere es la perdición de las almas y vistos los acontecimientos que imperan en el mundo impulsados por Satanás, se llega a la conclusión, pues el mal ya no da más de sí, que el triunfo del Inmaculado Corazón de María que Ella anunció en Fátima, esta próximo a suceder.