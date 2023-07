Compensación por daños y perjuicios en el estudio de Mario Schilling

La indemnización de perjuicios es un tema de suma importancia en el ámbito legal, ya que busca compensar los daños y perjuicios ocasionados a una persona o entidad como resultado de la acción u omisión de otra parte.

Según ciertos requisitos y responsabilidades, una parte afectada puede recibir una indemnización de perjuicios, a partir de una intervención legal. En estos casos, es importante contar con el respaldo de abogados profesionales en la materia, como Mario Schilling y los miembros de su reconocido estudio jurídico en Chile, Schilling Abogados.

Abogados para indemnización de perjuicios La indemnización de perjuicios se refiere a la compensación económica que se otorga a una parte afectada como resultado de un daño o perjuicio sufrido. El objetivo es restituir a la parte perjudicada a la situación en la que se encontraba antes de que ocurriera el hecho dañoso. Esta compensación puede incluir tanto daños patrimoniales como daños morales.

Para solicitar una indemnización de perjuicios, es necesario cumplir con ciertos requisitos. El principal es la existencia de un daño, ya que debe haberse producido un perjuicio real y cuantificable a nivel físico, psicológico o patrimonial. También debe existir una relación causalidad, es decir, una relación directa entre el hecho que causó el daño y el perjuicio sufrido. Por lo tanto, es necesario demostrar que el daño fue consecuencia directa de la acción u omisión de la parte responsable. En este sentido, otro requisito es la existencia de dolo, por lo que debe probarse que la parte demandada tuvo una conducta negligente, incumplió un deber contractual o cometió un acto ilícito que generó el daño.

Responsabilidad contractual vs. responsabilidad extracontractual en la indemnización de perjuicios Estas dos figuras pueden presentarse ante contextos diferentes en los que se demande una indemnización de perjuicios. Por un lado, la responsabilidad contractual se basa en el incumplimiento de un contrato, en el que una o ambas partes no cumplen con las obligaciones establecidas en el acuerdo. Si el incumplimiento causa un perjuicio a la otra parte, esta puede reclamar una indemnización de perjuicios.

Por otro lado, la responsabilidad extracontractual se refiere a los casos en los que no hay un contrato previo entre las partes involucradas. En estos casos, se debe demostrar que la parte demandada actuó con negligencia, causando daños o perjuicios a otra persona o entidad.

En Chile, una destacada firma legal que ofrece servicios de Abogados para indemnización de perjuicios es Schilling Abogados. Con años de experiencia en el campo del derecho civil y una sólida reputación, este estudio jurídico se ha ganado el reconocimiento por su compromiso en la defensa de los derechos de sus clientes, buscando obtener la compensación justa y adecuada para aquellos que han sufrido daños y perjuicios.