Acquajet subraya la importancia de contar con una fuente de agua para casa

Aunque ciudades y comunidades autónomas como Valencia cuentan con sofisticadas plantas de purificación de agua que facilitan el acceso al agua potable a todos los hogares de sus áreas urbanas y rurales; muchas veces estas plantas no logran limpiar todos los componentes y sedimentos presentes en sus afluentes de provisión. En consecuencia, el agua que llega a los hogares puede estar cargada con componentes y sedimentos propios de las fuentes hídricas, así como con residuos de insumos utilizados durante sus procesos de purificación como el cloro o el azufre.

Es por esto que compañías como Acquajet recomiendan que se instale en el hogar una fuente de agua para casa con filtración por ósmosis, la cual sea capaz de limpiar las impurezas presentes en la red de acueducto doméstica y le permitan al usuario acceder a agua de alta pureza con tan solo abrir la llave de un grifo.

Dispositivos purificadores para el hogar Acquajet dispone de máquinas de ósmosis, filtración y ultrafiltración de alta tecnología, capaces de eliminar bacterias, químicos, sedimentos y metales pesados presentes en las tuberías. Algunas de ellas cuentan con un diseño innovador y ergonómico que no desentona con la decoración del hogar y que le proporciona al usuario agua caliente o fría, dependiendo de lo que necesite. Entre estos dispositivos destaca la fuente de agua para casa INOX la cual está compuesta por una base de aluminio y un grifo cuello de cisne, ideal para rellenar botellas pequeñas o lavar alimentos con agua purificada. Su diseño ergonómico y de fácil instalación se adapta a las condiciones de cualquier espacio dentro del hogar, siempre y cuando pueda conectarse a una terminal de agua con buena presión.

¿Por qué se debe adquirir una fuente de agua para casa? Contar con una fuente de agua con filtros para casa es muy importante, ya que le permite al usuario lavar y preparar alimentos con agua 100 % purificada. Además, estas fuentes ayudan a mitigar el mal sabor del agua proveniente de plantas de tratamiento que utilizan cloro o calcio, incluso si la presencia de estos elementos no genera una afectación considerable en la salud.

Los interesados en cualquiera de estas fuentes de purificación de agua para consumo doméstico, solo deben acceder a la página web de Acquajet y solicitar más información sobre sus productos de filtración y tratamiento de agua para el hogar. Con estos productos, la compañía espera que las personas puedan acceder a fuentes de agua fresca y de calidad, sin tener que adquirir unicamente agua embotellada para su consumo.