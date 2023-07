Muchas personas despiertan con dolor en sus mandíbulas o empiezan a observar que sus dientes se erosionan sin entender por qué. La causa es el bruxismo, un hábito involuntario que lleva a las personas a apretar fuertemente sus mandíbulas o a rechinar sus dientes mientras duermen. Si bien los tratamientos tradicionales logran proteger los dientes o abordan las causas psicológicas que pueden generar esta conducta, en ocasiones pueden ser incómodos o tomar demasiado tiempo. Como una alternativa científica, la clínica de la doctora Sandra Hermida ofrece el tratamiento para el bruxismo con neuromoduladores.

Los impactos del bruxismo y la importancia de tratarlos a tiempo Por culpa del bruxismo, las personas llegan a hacer rechinar los dientes con una potencia hasta 40 veces mayor que la que emplean al masticar. Se trata de un hábito que, además de generar dolores de mandíbula y cabeza, afecta seriamente el volumen de los dientes, hasta el punto en que, de no tratarse, los pacientes pueden llegar a erosionarlos hasta las mismas encías o sufrir lesiones permanentes.

A pesar de que muchas personas no saben que tienen esta condición porque los síntomas se pueden observar de manera gradual, la situación tiene enormes dimensiones e implicaciones, hasta el punto en que el 70 % de la población duerme con molestias por el bruxismo.

Ante esto, los médicos suelen abordar el bruxismo a través de protectores bucales. Si bien este tratamiento logra evitar la erosión de los dientes, tener que dormir utilizando siempre estos implementos puede resultar incómodo para las personas.

Por otro lado, hay tratamientos que se aproximan al bruxismo desde sus causas habituales, que pueden ser la tensión que se está viviendo, el estrés, la ansiedad, los ronquidos y la apnea. Se trata de abordajes neurológicos, psicológicos o físicos que, si bien intervienen en las causas estructurales, frecuentemente pueden tomar mucho tiempo hasta generar los resultados necesarios.

Un tratamiento que pone la tecnología al servicio de resultados rápidos y cómodos Teniendo en cuenta todo ello, la clínica estética y facial de la doctora Sandra Hermida ofrece un tratamiento con neuromoduladores, sustancias que regulan la contracción y bloquean la conexión entre las neuronas y el tejido muscular que está provocando el bruxismo. De esta manera, se inhibe la contracción involuntaria o se le reduce su fuerza para que no genere los impactos mencionados.

Como parte del tratamiento, se inyectan los neuromodulares en la zona implicada, aliviando la presión y los dolores secundarios que se pueden generar en la mandíbula, la cabeza o incluso el cuello. Por estos motivos, el tratamiento con neuromoduladores que ofrece la clínica de la doctora Sandra Hermida es una opción rápida y cómoda que aprovecha adelantos científicos relevantes para tratar el bruxismo y evitar que impacte la salud de las personas.