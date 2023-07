Las pensiones públicas en España, ¿planificar es la clave? Julio Fernández, CEO de JubilaME, responde a algunas preguntas

En la actualidad, la seguridad y bienestar en la jubilación se han convertido en un tema importante en la sociedad. Ante el desafío de proporcionar soluciones apropiadas en este ámbito, surge JubilaME, una compañía centrada en crear conciencia en las personas sobre la importancia de la planificación financiera.

Complementar las pensiones públicas (jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad) es el objetivo de JubilaME; una joven empresa española llamada a ser una de las grandes protagonistas en la planificación para la jubilación, protección y dependencia.

¿Cuál es el problema con las pensiones públicas?

No es un problema sencillo.

Por un lado, está la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, poniendo el foco tanto en el déficit actual como en el futuro, siendo esto un problema macro.

Por otro lado, somos las personas, que, aportando activamente al sistema, rara vez nos preguntamos aspectos relacionados con las prestaciones futuras y el impacto que supondrá en la vida cotidiana.

Pero, ¿qué debemos saber relacionado con nuestro sistema público de pensiones?

Hay dos preguntas básicas, y, a su vez, vitales para el futuro de nuestro bienestar.

"¿Cuánto recibiré al momento de jubilarme?" Y, con esos ingresos: "¿podré vivir como quiero?".

¿Qué problema busca resolver JubilaME con su plataforma de planificación financiera?

Buscamos que cada persona sea consciente de la importancia/gravedad de dicho “problema”, bendito “problema”, longevidad. Este puede provocar consecuencias completamente irreversibles, financieramente hablando, si no lo resolvemos en su debido momento mediante la ejecución de una correcta planificación.

En jubilame.com conseguimos que las personas entiendan el problema y tomen acción, anticipándose y planificando su bienestar futuro hoy.

¿Cómo lo hacéis? ¿Qué herramientas ofrecéis para ayudar a los usuarios en su planificación de jubilación?

Tenemos una visión 360º en todo lo relativo al complemento de las pensiones públicas.

Cada usuario tiene a su disposición información relevante para tomar conciencia del “bendito problema”, a través de vídeos muy didácticos, permitiéndole contactar con nuestros expertos, los cuales les sugerirán las mejores opciones tanto de ahorro como de protección.

Nuestro valor principal es que ellos mismos realicen una Planificación Profesional para el Futuro, en 3 minutos, totalmente gratuita (dónde, cómo y cuándo quieran).

¿Cuál es el beneficio de una correcta planificación financiera con JubilaME?

Es importante que seamos conscientes de que en la etapa de desacumulación, es decir, cuando nos jubilamos, viviremos 25 años más.

Con JubilaME ayudamos a vivir estos años plenamente, sin sobresalto económico alguno, mediante la toma de decisiones que más beneficiarán en el futuro diseñando un plan financiero fácil, detallado y comprensible para todos los usuarios. Es totalmente necesario anticiparse y planificar el bienestar futuro cuanto antes, hoy.

¿Qué diferencias hacen destacar a JubilaME respecto a otros servicios similares en el mercado?

JubilaME es una de las primeras plataformas con esta usabilidad y nivel de servicio (conoce el problema, traza tu plan, ahorra y protégete).

Desde hace años tengo un sueño, soy de los que piensan que los sueños se cumplen. En JubilaME hemos hecho realidad este sueño, democratizar la Planificación Financiera para el Futuro (dónde, cómo y cuándo quieras). En España, hoy en día, todo el mundo tiene acceso a disponer de un plan financiero profesional. En JubilaME hemos trabajado, y trabajamos, para conseguirlo poniéndolo a disposición de todos los ciudadanos. Posteriormente, decidirán si quieren poner su plan en acción.

¿Cuál es el futuro que se prevé para la empresa?

Vamos a ser unos de los principales actores en el mercado y en la sociedad para poder entender el "problema" de las pensiones, comunicando, informando y hasta diría, “educando”, financieramente hablando.

Actualmente, tenemos acuerdos con empresas de primera línea como Axa, Generali, Mapfre, Grupo PSN (Previsión Sanitaria Nacional) y Zúrich. Cada vez más recibimos el apoyo de la industria, impulsando que nuestra solución llegue a la mayor cantidad de personas posibles.

No cabe duda que hablamos de un “problema” globalizado, longevidad, siendo este un “problema” no resuelto hasta la fecha. Muestra de ello, es que se han puesto en contacto con nosotros grandes jugadores de otras regiones, estando actualmente iniciando nuestro desembarco en países como Francia, Portugal o Latinoamérica.

El enfoque integral y el valor que otorga JubilaME a la concienciación y planificación financiera han marcado una diferencia significativa en el panorama de las pensiones públicas. Esta empresa promueve la democratización de la planificación financiera para el futuro y se perfila como uno de los principales actores en la búsqueda de soluciones que aseguren un retiro digno para las personas.