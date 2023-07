El servicer Hipoges vende el histórico activo del Hotel de la Albufereta, en Alicante

La operación, que fue ‘’todo un desafío por la singularidad del caso’’, se ha llevado a cabo gracias al trabajo conjunto del equipo de Capital Markets de Domus RS e Hipoges -SAREB. Se trata de uno de los activos más complejos que existen en la provincia de Alicante dado que se encuentra ‘’a medio construir’’. Para Domus RS la venta de este activo perteneciente a SAREB era una de las prioridades desde que el equipo empezó a gestionar el perímetro Hipoges, a través de su compañía especializada en la gestión, desarrollo y comercialización de proyectos y porfolios inmobiliarios, Domus Residential Services, ha conseguido dar salida a un activo perteneciente a SAREB, el histórico Hotel de la Albufereta, en Alicante.

Se trata de un activo de especial singularidad y complejidad ya que, en su momento, se tuvieron que detener las obras de su construcción. Finalmente, y tras un proceso exitoso, el icónico hotel ha sido vendido a una empresa que se encargará de completar el proyecto.

La operación se ha llevado a cabo gracias al equipo de Capital Markets de Domus RS, una acción liderada por el equipo de Juan Miguel Alonso Carbonell, Associated Director de Domus Residential Services, quien recientemente ha declarado que ‘’se trata de uno de los activos más singulares que existen en la provincia de Alicante’’. Además, según el directivo es ‘’también uno de los más complejos a gestionar’’.

Un éxito gestionado por el área de Capital Markets de Domus RS

Si bien para el departamento de Capital Markets de Domus RS la venta de este activo era una de las prioridades desde que empezó a gestionar el perímetro, ‘’la fisionomía y complejidad que le caracterizaba suponía que la comercialización de este no sería nada sencilla’’, sostiene Carbonell.

Sin embargo, la exitosa venta del hotel no solo supone una buena noticia para la conocida playa de la ciudad de Alicante, sino que, su próxima rehabilitación y adecuación (que será llevada a cabo por los nuevos propietarios), se tornarán en una mejora evidente para los demás establecimientos y negocios del entorno de la Albufereta.

Domus RS atraviesa un año ‘’dulce’’ con más de 1.800 millones de euros en negocio residencial bajo gestión

El proyecto SAREB es, según el equipo de Capital Markets de la compañía, un reto para el desempeño de Hipoges, y, por ende, para Domus RS, que espera cerrar el ejercicio de año con un volumen de ventas de aproximadamente 15 millones de euros en este perímetro.

En referencia a las razones que se encuentran detrás de este tipo de acciones están, por un lado, la dilatada experiencia profesional en la gestión de activos y, por otro, el amplio conocimiento del mercado. Con respecto a esto último, Juan Miguel Alonso Carbonell, añade ‘’ello nos permite tener una visión eficaz, tanto en zonas prime como en zonas descentralizadas.’’

La compañía comercializadora participada por Hipoges, facilita al sector comercial residencial actualmente cuatro grandes servicios: Residencial, Asset Management, todos los procesos relativos a Consultoría y Research y, Capital Markets. En concreto, en esta última se gestionan la compraventa y venta de inmuebles, la deuda y financiación, las soluciones de deuda y capital y, por último, el llamadoSell side & Buy side.

Domus RS empezó 2023 triplicando su facturación, con más de 70 promociones de obra nueva en marcha y 1.300 millones de euros bajo gestión gracias a su cartera de activos y volumen de proyectos.

Hoy, con más de 90 proyectos inmobiliarios en marcha y acumulando más de 1.800 millones de euros bajo gestión, la compañía planea incrementar su tamaño con una inyección de 1.000 millones de euros más en activos gestionados.