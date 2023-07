El actor australiano Chris Hemworth, célebre por interpretar al superhéroe Thor en distintas películas del universo cinematográfico de Marvel, ha informado que lleva el gen llamado APoE4, asociado con un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Sin embargo, la genética no es el único factor de riesgo asociado con esta enfermedad neurodegenerativa, ya que el estilo de vida y el estado de salud general también desempeñan un papel crucial.

En este sentido, profesionales de la clínica COEUS RETROAGING que colaboran en el tratamiento del actor indican que la adopción de un estilo de vida saludable tiene un impacto directo en la longevidad y en la reducción del riesgo de contraer una enfermedad crónica. En particular, este centro médico se especializa en técnicas y tratamientos que permiten conseguir un retroceso en el envejecimiento biológico de las personas.

El estilo de vida ejemplar que lleva el actor que interpreta a Thor Hemsworth es conocido por su dedicación al acondicionamiento físico y su estilo de vida saludable. Como un apasionado del fitness, el actor ha compartido en numerosas ocasiones sus rutinas de entrenamiento y su enfoque en mantener una dieta equilibrada. Estos esfuerzos son indicativos de su compromiso por promover la salud y el bienestar en su vida cotidiana.

Además del ejercicio y la alimentación, Hemsworth ha expresado su interés en prácticas como la meditación y el yoga, que buscan promover la relajación y el equilibrio mental. Estas técnicas, respaldadas por investigaciones científicas, pueden ayudar a reducir el estrés y contribuir a la salud cerebral a largo plazo.

Si bien el riesgo genético puede ser un factor en el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer, los profesionales de COEUS RETROAGING indican que adoptar un estilo de vida saludable como este actor puede tener un impacto significativo en la longevidad. En particular, esta clínica especializada en retroaging cuenta con científicos y médicos que ofrecen la suplementacion más avanzada del mundo y las conductas saludables necesarias como la actividad física regular, una alimentación balanceada rica en nutrientes, el control del estrés y el descanso adecuado además del control de los factores determinantes analizados por el anillo OURA y sesiones en cámara hiperbárica de alta presión en los momentos adecuados. Todos estos factores son fundamentales para mantener la salud física y mental.

Tratamientos para incentivar la longevidad de la mano de COEUS RETROAGING Los especialistas de esta clínica también aconsejan mantener una vida social activa, aprender nuevas habilidades y desafiar constantemente el cerebro. De esta manera, es posible mantener una mente aguda y conseguir protección contra el deterioro cognitivo.

Por otra parte, en esta clínica, ubicada en La Moraleja en Madrid, se ofrecen algunos de los suplementos alimenticios más avanzados del mundo. Los profesionales de COEUS RETROAGING aconsejan a sus pacientes después de analizarlos, ya que es medicina de previsión donde hay que tomarlos diariamente junto con el resto de las actividades y medidas necesarias pautadas por los médicos especialistas.

Actualmente, distintos empresarios, actores, cantantes y deportistas están desarrollando el tratamiento LYNX de esta clínica, que es uno de los más avanzados en el mundo en relación con el retroenvejecimiento. De la mano de COEUS RETROAGING es posible disfrutar de una longevidad saludable a nivel físico y mental.