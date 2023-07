Reconocimientos y premios a la excelencia en diversidad e inclusión

Top Diversity Company: una de las más importantes certificaciones españolas y de mayor reputación en diversidad e inclusión.

Diversity and Inclusion Awards: llega la decimosegunda edición de los premios de referencia en diversidad e inclusión.

Sin duda, existe un avance cuantitativo y cualitativo hacia la correcta gestión de la diversidad y la inclusión, tanto en la empresa como en términos sociales, pero todavía los retos por alcanzar son mayores que las conquistas realizadas.

La gestión de la diversidad debe enmarcarse dentro de la estrategia empresarial y ser un tema relevante dentro de la agenda diaria de la alta dirección. Resulta absolutamente primordial para poder triunfar en los mercados del hoy y del mañana.

Las empresas punteras en gestión de la diversidad entienden que es crítico implementar, comunicar e interiorizar estas políticas para generar partners internos y externos, como hilos conductores de las mismas.

Trabajar en entornos laborales inclusivos es importante para adaptarse a un mundo cada vez más globalizado. En INTRAMA tienen la firme convicción de que la diferencia suma y que la combinación de personas únicas es lo que aporta valor a las empresas.

Se debe sacar el máximo partido de la mayor innovación y los horizontes que se abren con una plantilla de personal diversa y un lugar de trabajo inclusivo para mantener la buena marcha de la actividad.

La diversidad y la inclusión son para INTRAMA una poderosa herramienta de excelencia, y por eso se han marcado el objetivo de reconocer y valorar buenas prácticas en esta área a través de la Certificación Top Diversity Company y los Diversity and Inclusion Awards.

Los principales objetivos de la certificación y los premios pasan por servir como elemento eficaz de prestigio y reconocimiento a la excelencia en la gestión de la diversidad, la igualdad, la integración y la conciliación en la empresa, así como reconocer el compromiso empresarial en los procesos de inclusión y promoción de talento diverso a puestos directivos de la compañía.

Tanto la certificación como los premios ayudan a concienciar y sensibilizar a las empresas de la importancia y beneficios de buenas prácticas en materia de diversidad e igualdad, dando especial importancia a la innovación en la gestión, creación y desarrollo de Departamentos de Gestión de DEI.

Seis categorías para empresas: Género, Generacional, LGBTI+, Discapacidad, Cultural y No Visible.

Dos categorías para profesionales: Mujer Inspira y Professional Diversity.

La certificación Top Diversity Company se entrega en el marco de la octava edición de FactorW Diversity Summit, uno de los mayores congresos profesionales y evento de referencia en diversidad e inclusión, que tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el Teatro Goya Multiespacio de Madrid.

Se puede acceder a toda la información a través de su página web.