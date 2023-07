Los cambios de los valores corporativos de las empresas y la era del trabajo remoto

El mundo del trabajo ha cambiado significativamente desde la pandemia. El auge del trabajo remoto o híbrido se ha convertido rápidamente en un must have para atraer y retener talentos. A pesar de sus grandes beneficios, estas modalidades también presentan grandes desafíos.

Especialistas en cultura organizacional han señalado que solo el 25 % de los trabajadores remotos o híbridos se sienten conectados con los valores corporativos de su empresa.

La plataforma Digital Biz Magazine ha conversado con diversos tecnólogos y empresarios sobre esto, en busca de soluciones a los retos que plantea el nuevo panorama de transformación digital.

Valores corporativos en la era digital La consultora Great Place to Work reveló que más de 53.000 empleados encuestados se sienten a gusto con modelos de trabajo híbrido o remoto. Sin embargo, los actuales índices de retención de talentos reflejan una mala adaptación por parte de las empresas a esta modalidad.

En conversaciones con Digital Biz Magazine, Carlos Manero, responsable para Iberia de la gama de servicios digitales y gestionados de HP, propuso poner el foco en el cómo trabajan las personas y no el dónde.

A su vez, el trabajo remoto requiere considerar nuevos valores corporativos, como la seguridad y sostenibilidad. La ciberseguridad, sin duda, ha cobrado importancia en empresas con empleados remotos y los ciberataques han ido en aumento desde entonces.

Por otro lado, los años recientes han puesto sobre la mesa la sostenibilidad como un gran interés en los consumidores. Prestar atención a estos temas requiere dar un giro de tuerca a áreas como las de Recursos Humanos y a las estrategias pensadas para la cultura organizacional, la fidelización y la retención de talentos.

En este sentido, Digital Biz Magazine lleva años poniendo el foco en fomentar e impulsar las distintas formas de optimizar modelos tradicionales para hacer frente a la transformación digital.

Cómo lograr una transmisión efectiva de valores corporativos en la era del trabajo remoto En el caso de HP, Manero ha comentado cómo su reciente invención, la herramienta y servicio HP DaaS+ Hybrid aparece para responder en gran medida a necesidades que plantean los modelos de trabajos híbridos.

Para Digital Biz Magazine, esto es un precedente para pensar soluciones tecnológicas para afrontar la crisis ocasionada por el auge de entornos de trabajo remoto.

La transmisión de valores corporativos puede (y debe) tomar forma de prácticas relacionadas con el trabajo y las formas de realizarlo. Para Digital Biz Magazine, las siguientes acciones son necesarias: trabajar con plataformas y software de comunicación y trabajo colaborativo, aprovechar las últimas tecnologías en ciberseguridad y ahorro energético e implementar instancias de gamificación y frameworks retrospectivos en el ámbito de trabajo. Así, las nuevas tecnologías pueden contribuir a desarrollar valores corporativos como la transparencia, la seguridad, responsabilidad social y la sostenibilidad.