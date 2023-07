3 pasos para impulsar la imagen personal y conseguir el impacto visual que una mujer desea

Tan solo se tienen 7 segundos para poder generar una primera impresión, una primera impresión en la que se está proyectando mucha información de alto valor. En estos 7 segundos es posible comunicar las competencias, la actitud, las aptitudes.

¿Y cómo proyectar todo potencial tanto en lo personal como en lo profesional? Pues hay que trabajar la imagen personal con intención.

Independientemente de si se es una particular o una marca personal, Esther Bernad aplica un trabajo con un plan de acción realista e integral, donde se trabajan tres aspectos a la vez: el estilo de vida de la persona y su propósito, un plan de acción para llegar a ese objetivo y tomar acción imperfecta.

¿Cuáles son los 3 pasos a seguir para impulsar la imagen y conseguir el impacto visual deseado? Verse bien estimula el estado de ánimo y mejora la autoestima, haciendo que las personas tengan paz mental. Esther Bernad, asesora de imagen, ayuda a las mujeres a definir una imagen personal que las haga sentir a gusto e impacte positivamente en los demás.

En ocasiones, lograr transmitir la imagen correcta es una tarea difícil. Las inseguridades acerca del cuerpo o el desconocimiento de las herramientas, son dos causas frecuentes al trabajar con mujeres. A veces, es necesario una ayuda desde un punto de vista objetivo y experto en la materia. Alguien que acompañe en todo el proceso de principio a fin. El trabajo de la profesional se realiza a través de tres sencillos pasos, donde enseña la forma en que se puede impulsar la imagen para diferentes propósitos.

El primer paso consiste en enfocarse en el estilo de vida personal y en las fortalezas de sí misma, entendiendo que cada imagen física es única. Se puede hacer un DAFO personal indicando las debilidades, fortalezas y amenazas y/o oportunidades.

El segundo paso es darle un propósito o intención al look de cada día. Vestir al azar no ayuda a transmitir una imagen concreta, pero vestir con propósito establece desde el inicio lo que se quiere proyectar con el vestuario, los accesorios o los complementos.

Finalmente, tomar acción imperfecta. Porque es la única manera de atreverse a probar y cambiar o corregir sin exigencias ni perfeccionismo. Al final, si siempre se hace lo mismo, se van a tener los mismos resultados, por eso, motiva a sus clientas a romper con miedos y bloqueos a la hora de vestir.

Empoderarse mediante la imagen La mujer de hoy busca sentirse segura, feliz y auténtica con su imagen, pero no siempre cuenta con las herramientas para lograrlo. Como asesora de imagen, Esther Bernad invita a las mujeres a trabajar su imagen personal a través del universo de la asesoría de imagen y convertirla en su mejor aliada.

Se pueden empezar a cambiar los miedos e inseguridades a la hora de vestir con su ayuda, desde hoy mismo, a cada ritmo, de forma sencilla y práctica con los kits. En cada kit comparte contenido experto y directo al grano mediante vídeos cortos y claros. Tan solo hay que entrar en la web y escoger lo que se necesite.

Si se quiere mejorar la imagen para verse y sentirse bien sin tener que preocuparse de nada, la profesional ofrece Lista para Gustar-te. Donde ayuda a conocerse mejor, saber qué colores sientan bien, qué tipo de prendas favorecen y cómo se puede resaltar la imagen personal para proyectar lo mejor de una misma.

Si alguien desea saber más sobre el universo de la imagen y cómo utilizarla, se puede suscribir a la newsletter para recibir píldoras de imagen una vez al mes, para empoderarse a la hora de vestir.

Solo hay que suscribirse y descargarse gratis la guía La fórmula de empoderamiento a través de tu imagen y elegir cada mañana con facilidad la ropa que haga sentir bien, segura y cómoda a una en su vida personal y profesional.