Herbalife publica su segundo Informe Global de Sostenibilidad

El informe subraya el compromiso de la compañía global de bienestar con los productos, las personas y el planeta de 2021 a 2022. La Herbalife Nutrition Foundation concedió 5,12 millones de dólares a 178 organizaciones locales en 2022, beneficiando a 229.000 niños en todo el mundo. Herbalife ha ido adaptando y modificando muchos de sus procesos de producción, empaquetado y distribución, con el fin de revertir el impacto medioambiental que generan sus actividades Herbalife, la empresa líder en bienestar, ha publicado su segundo informe global de sostenibilidad: "Live your best life". El informe desarrolla con todo detalle los impactos de la compañía en 2021-2022 así como también sus logros, compromisos y prácticas de negocio sostenibles a través de tres áreas prioritarias: productos de calidad, personas sanas y comunidades saludables y un planeta próspero.

"Herbalife se basa en un orgulloso legado, mejorar las vida de las personas, y hoy este propósito es más importante que nunca", afirma Tara López, Directora General de Herbalife en España. "Pensando en el futuro, hemos modernizado el negocio para satisfacer las necesidades de distribuidores, clientes, empleados, inversores y comunidades, al tiempo que cumplimos los compromisos con prácticas empresariales sostenibles e integradas y productos que mejoran el bienestar de nuestras comunidades y el impacto en el planeta".

La estrategia global de sostenibilidad de Herbalife, centrada en la gestión medioambiental, la responsabilidad social y las prácticas de gobierno transparentes, está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Productos de calidad premiados internacionalmente

Los productos de Herbalife han sido galardonados con diversos premios en reconocimiento a su calidad, compromiso con la excelencia y satisfacción del cliente, además de destacar la innovación y seguridad en cada etapa de su desarrollo y producción.

Reino Unido se llevó el Premio de Producto del Año 2022 por partida doble: H24 Achieve Protein Bar en la categoría de salud y nutrición e Immune Booster en la categoría de salud y bienestar.

En España, los Premios Empresa Social galardonaron en 2021 a Herbalife con el premio a Mejor Acción de Responsabilidad Social Corporativa en el sector de la nutrición, destacando el compromiso de la compañía con las personas y el planeta.

En 2021 Herbalife también recibió el galardón de Producto del Año en varios países europeos: Collagen Skin Booster (Bélgica), Innjume Booster (Países Bajos), Tri-Blend Select en la categoría de suplementos nutricionales (Irlanda y Reino Unido) y High Protein Iced Coffee (Rusia)

Personas sanas y comunidades saludables

Herbalife, como líder mundial en nutrición, no ha querido dejar de lado a los más vulnerables y para contribuir activamente en la mejora de su calidad de vida, ha emprendido varias acciones de carácter internacional y nacional, con las que la compañía ha mejorado -y continúa haciéndolo- la vida de muchas comunidades alrededor del mundo a través de la educación nutricional, su experiencia en el mundo de la nutrición y las donaciones de productos alimentarios nutritivos y saludables.

The Power of Nutrition. En 2022, Herbalife y la Herbalife Nutrition Foundation (HNF) se asociaron con la ONG The Power of Nutrition Foundation para combatir el retraso en el crecimiento infantil en Ruanda, proporcionando servicios esenciales de nutrición y salud a niños y madres. The Hunger Project (THP). Herbalife lleva apoyando el trabajo de la ONG The Hunger Project en África y Asia Meridional desde de 2019. Esta asociación desarrolla programas sostenibles de alimentación y nutrición. En 2021 y 2022, los programas de THP apoyados por la financiación de la Herbalife Nutrition Foundation llegaron a 60.000 personas. Recetas saludables destinadas a las comunidades. En el Reino Unido, Herbalife se asoció con dos organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro, Tottenham Hotspur Foundation, y Tottenham Food Hub para desarrollar y facilitar recetas saludables a la comunidad con el fin de fomentar una alimentación sana y equilibrada entre las familias. En 2022, se donaron 2.000 tarjetas de recetas al Food Hub. Además, a través del generoso apoyo de los distribuidores independientes y empleados de la Compañía, la Herbalife Nutrition Foundation (HNF) continúa proporcionando la nutrición adecuada y la educación necesaria para el bienestar de los niños y las comunidades. HNF concedió 5,12 millones de dólares a 178 organizaciones locales en 2022, beneficiando a 229.000 niños en todo el mundo.

Por otra parte, Herbalife, consciente de la importancia de potenciar y fomentar la formación de los jóvenes y en línea con su compromiso con el emprendimiento en todas las edades, es uno de los organizadores en España de Young Business Talents, programa formativo gratuito cuyo objetivo es aportar un valor añadido a los jóvenes que participan, ayudándoles a desarrollar su potencial y prestándoles apoyo para una mejor preparación de cara a su futuro profesional, a través de una experiencia empresarial práctica.

Mediante el uso de un simulador empresarial virtual, miles de jóvenes de toda España desempeñan el trabajo de dirección de una empresa desarrollado a través de la colaboración, el liderazgo y la toma de decisiones. En 2021 y 2022, aproximadamente 10.600 estudiantes de 389 centros educativos de todo el país participaron en este programa.

Un planeta próspero

A lo largo de su trayectoria, y por su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, Herbalife ha ido adaptando y modificando muchos de sus procesos de producción, empaquetado y distribución, con el fin de revertir el impacto medioambiental que generan sus actividades, garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos a partir del reciclaje de materiales y crear un cambio positivo en el mundo. Como parte de este compromiso con el planeta se han logrado importantes hitos sostenibles:

En EMEA, el 100% de las cajas de envío están fabricadas con materiales reciclados (papel, fibra y cartón).

Reducción de 15,4 toneladas de materiales de cartón en 2022 mediante la eliminación de los separadores de cartón en las cajas de envío en los mercados del norte de Europa.

4,3 toneladas de materiales reciclados en los centros de distribución.

Eliminación de 8 millones de cucharas de plástico al año de los productos en los mercados de Europa y África, lo que supone una eliminación estimada de 45,6 toneladas de plástico virgen al año.

En 2024 se lanzará en EMEA un cacito sostenible fabricado a partir de un subproducto de caña de azúcar.

365 árboles autóctonos plantados por empleados de Herbalife en colaboración con el proyecto Forever Green del club de fútbol Real Betis Balompié al que patrocina en España.

En 2021 y 2022, se desviaron aproximadamente 153 toneladas brutas de residuos de productos alimenticios hacia la alimentación animal (Venray, Países Bajos).

En Turquía, Herbalife participa en KAPSAM, un centro de investigación de políticas públicas. En 2022, se asoció con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para apoyar un esfuerzo de sostenibilidad local con la finalidad de reducir el uso de plástico de un solo uso, proporcionando una estación de agua y 500 botellas de agua de acero reutilizables a estudiantes y miembros de la comunidad en la biblioteca del municipio de Bursa.