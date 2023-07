Método R es una compañía con propósito, simplificar la vida de las personas

En la actualidad, los cosméticos son una parte esencial en la rutina diaria de cualquier tipo de personas, sean hombres o mujeres. La piel no diferencia de activos según el género, por lo que hay productos aptos para todo tipo de pieles.

Una muestra de eso, es el Método R, la rutina dermatológicamente aprobada, cuidar la piel de forma sencilla, efectiva y que es apta para todos los géneros, consiguiendo la mejor versión de la piel.

Los 3 pasos claves para el cuidado de la piel de Método R Bajo el lema, “Lo bueno si es fácil, dos veces bueno”, el Método R tiene como objetivo simplificar la vida, a través de una rutina efectiva, muy fácil de aplicar y apta para todos los géneros. Esto se debe a que sus productos usan un perfume neutro que le va bien tanto a hombres como a mujeres. De este modo, sus productos tienen un propósito social, de igualdad e inclusión.

El primer paso de la rutina es preparar la piel con un aceite limpiador a base de aceite de oliva y enriquecido con complejo R3 que elimina todas las partículas contaminantes que se acumulan en la piel durante el día y la noche. A continuación sigue la fase de protección. En esta se aplica un sérum con vitamina C, que protege profundamente la piel del estrés oxidativo, aportando luminosidad y unificando el tono de la piel. Finalmente, el tercer paso de la rutina es la reparación de la piel. Para eso, el Método R propone un gel-crema y la crema confort de retinyl que, combinados, mejoran la estructura de la piel y combaten las líneas de expresión.

Con cada uno de estos pasos, el Método R consigue que sus clientes pueda tener una piel limpia, brillante y rejuvenecida.

La efectividad de la rutina ha sido avalada por un estudio publicado en el The Journal of Cosmetic Dermatology.

Activos cosméticos de eficiencia comprobada El Método R es el resultado de años de pasión e investigación por parte de un grupo de dermatólogos y biotecnólogos apasionados por el mundo de la cosmética. Utilizando altas concentraciones de activos cosméticos de eficacia demostrada y nanotecnología drug-delivery, los especialistas elaboran cosméticos con altos porcentajes de efectividad, minimizando los efectos adversos.

Además de su compromiso por la calidad, el Método R tiene un gran significado social y medioambiental. La letra "R" de la marca proviene de los términos reducir, reutilizar y reciclar. Sus métodos sostenibles abarcan diversas áreas, por un lado, sus envases son 100 % reciclables, mientras que, para la distribución de los productos utilizan coches eléctricos y proveedores de cercanía, por lo que la empresa logra reducir los gases contaminantes que se generan al ambiente.

A través de todos estos aspectos, el Método R cumple su objetivo de ser una marca de cosmética honesta y sostenible que se preocupa por el cuidado de salud y del planeta.