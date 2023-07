Campari rinde homenaje a Milán con el lanzamiento de la nueva e icónica botella inspirada en su hogar

Después de diez años, Campari anuncia el rediseño evolutivo de su botella inspirada en Milán, cuna del ritual del Aperitivo, con un diseño innovador y atemporal Campari celebra el vínculo que siempre ha existido entre la marca y su ciudad natal, Milán, con el lanzamiento del nuevo diseño de botella Campari inspirado en una historia compartida que comenzó en 1860.

De hecho, desde su creación, la botella de Campari ha ido cambiando de forma y evolucionando junto con la ciudad, inspirándose continuamente en ella. La nueva botella, inspirada en Milán, refleja la moda elegante y minimalista y el diseño contemporáneo por los que se conoce a la ciudad: es un homenaje visual, que combina sencillez y elegancia discreta, como la propia Milán. La dirección de las líneas, de corte moderno y directo, simboliza el viaje del ritual del Aperitivo desde Milán al resto del mundo, conduciendo la mirada al nombre de la ciudad, en el centro de la botella. Además, el movimiento dinámico y el estrechamiento de las líneas reflejan la vitalidad y la transformación a lo largo del tiempo que Milán y Campari han experimentado juntos, con un enfoque innovador y orientado hacia el progreso.

La armoniosa unión de dos iconos, Campari y Milán se mantiene desde hace más de 160 años, señal de que la marca ha encontrado en la ciudad el aliado perfecto: una combinación de modernidad e historia, de lo clásico y lo pionero, que refleja la esencia misma de Campari. Milán puede englobar almas creativas de las más diversas facetas, desde el mundo del diseño hasta el del arte y el cine.

El vínculo de la marca con la ciudad también se celebrará a través de la carta especial de cócteles del Camparino in Galleria, el famoso local milanés fundado en 1915 por Davide Campari con vistas a la Piazza Duomo, icono y símbolo del aperitivo milanés por excelencia.

Sobre Campari

Campari, la icónica e inolvidable bebida espirituosa roja italiana que se encuentra en el corazón de algunos de los cócteles más famosos del mundo. Campari fue fundada en Milán en 1860 por Gaspare Campari, y su hijo, Davide, fue el pionero en crear algo tan distintivo y revolucionario que su receta secreta no se ha alterado desde entonces. De color rojo vibrante, el sabor único y de múltiples capas de Campari es el resultado de la infusión de hierbas, plantas aromáticas y frutas en alcohol y agua. Además de ser único y distintivo, Campari es extremadamente versátil, ofreciendo posibilidades ilimitadas e inesperadas. Como fuente de esta apasionada inspiración desde su creación vista a través del genio creativo de sus fundadores, artistas en diferentes campos y los mejores bartenders del mundo, Campari estimula sus instintos para liberar sus pasiones, inspirando creaciones sin límites.

Sobre Campari Group

El Grupo Campari es uno de los principales actores de la industria mundial de bebidas espirituosas, con una cartera de más de 50 marcas premium y super premium, repartidas entre prioridades globales, regionales y locales. Las Prioridades Globales, el foco clave del Grupo, incluyen Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey y Grand Marnier. El Grupo se fundó en 1860 y hoy ocupa el sexto puesto mundial en el sector de las bebidas espirituosas premium. Distribuye sus productos en más de 190 países de todo el mundo y ocupa una posición de liderazgo en Europa y América. La estrategia de crecimiento del Grupo Campari tiene como objetivo combinar el crecimiento orgánico a través de la construcción de marcas fuertes y el crecimiento externo a través de adquisiciones selectivas de marcas y negocios. Con sede en Milán (Italia), el Grupo Campari posee 22 fábricas en todo el mundo y cuenta con su propia red de distribución en 22 países. El Grupo Campari emplea a unas 4.000 personas. Las acciones de la sociedad matriz Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) cotizan en la Bolsa italiana desde 2001. Para más información: http://www.camparigroup.com/en "Disfrute de nuestras marcas con responsabilidad".

Sobre Camparino

Camparino in Galleria es el legendario bar abierto por Davide Campari en la Galleria Vittorio Emanuele II de Milán en 1915. El bar se inauguró frente al Caffè Campari, el establecimiento abierto por Gaspare Campari -padre de Davide y creador del licor amargo- en 1867. El bar se convirtió en sinónimo de la tradición del aperitivo en Milán y en 2015 celebró su centenario. Tras un proyecto de renovación, el bar reabre al público en otoño de 2019 con una identidad renovada y una oferta de comida y bebida diseñada para consolidar su estatus como uno de los establecimientos más influyentes del mundo para los amantes de la mixología y la innovación gastronómica.