Cinco mascarillas con efecto after-sun que pueden evitar el pelado y potencian el bronceado según Perricone MD y Medik8

El face-masking puede ser el mejor aliado para llevar la técnica de los tratamientos after sun al rostro, cuello y escote Seguramente, para cuando se vuelva de la playa, se haya hecho ya la selección de cremas corporales o geles que sirvan de tratamiento after sun con vistas a recuperar la piel después de exponerla durante muchas horas al sol. Sin embargo, con el rostro pueden ocurrir, casi seguro, dos situaciones diferentes: por un lado, como explica Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour, "puede que apliques la rutina de skincare habitual creyendo que con eso ya es suficiente, ya que suele ser más elaborada que la que se tiende a llevar al resto del cuerpo, pero nada más lejos de la realidad". Por otra parte, y este es un error todavía mayor, "es posible que decidas aplicarte en el rostro los mismos productos que has utilizado en el cuerpo, sin tener en cuenta que la piel de la cara tiene unas características muy concretas", analiza Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. Por eso, utilizar una mascarilla hidratante, calmante y nutritiva que pueda servir de tratamiento after sun será la mejor opción para devolver toda la vitalidad que se necesita, evitar que se pueda pelar y hacer que la piel se vea bronceada, pero saludable.

­Con efecto calmante

Lotus Water Calming Mask de Boutijour, 33€ en Galileo Farma

Ultimate Recovery Bio-Cellulose Mask de Medik8, 81€ en Medik8.es

"¿Te has olvidado reaplicar el SPF o te has quemado en alguna parte concreta? ¿Te notas con inflamación o irritación?" Pues, seguramente, haya algo que calme en profundidad y ayude a regenerar la piel. Hay dos opciones que se pueden usar por separado, pero aplicarlas juntas también puede ser la bomba. Hay que empezar con Lotus Water Calming Mask de Boutijour, una mascarilla que aprovecha todos los beneficios calmantes del loto de agua de origen coreano, una propuesta muy rica en ingredientes botánicos. Calma con la centella asiática y energiza con los extractos de jengibre y regaliz, además de aportar vitamina C iluminadora gracias al extracto de camelia.

Por otro lado, existe una mascarilla tan potente que, incluso, "se suele recomendar para después de los peelings. A nivel de irritación e inflamación, los quemazones por tomar el sol se pueden tratar de manera similar, con ingredientes con alta capacidad curativa", expresa Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. Se habla de Ultimate Recovery Bio-Cellulose Mask de Medik8, la mascarilla S.O.S con el tratamiento definitivo para las pieles que necesitan hidratación y están dañadas. Lleva un potente cóctel con zinc de efecto curador, ácido hialurónico humectante, algas para aportar minerales y todo en un tejido súper sofisticado que consigue adaptarse mejor al rostro y permitir que los productos entren mejor en la piel.

­Nutrición al rescate

Hablando de hidratación, también es súper importante la nutrición, ya que "es bastante habitual que, con la sobreexposición al sol, la barrera de la piel se vea comprometida. Necesitaremos aportale lípidos que ayuden a reponerla", argumenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. En el caso de Multi-Action Overnigt Intensive Firming Mask, se trata de un tratamiento intensivo de noche que reduce de manera drástica la irritación, la sequedad, la apariencia de líneas, arrugas, poros y pérdida de luminosidad. Es un tratamiento intensivo de noche que no es necesario retirar antes de irse a dormir y recoge en su interior DMAE de acción reafirmante, ácido alfalipoico antioxidante y oclusivos como el aceite de coco o la dimeticona.

Multi-Action Overnight Intensive Firming Mask de Perricone MD, 99€ en Perriconemd.es

­Para curar y retirar el SPF del todo

Mascarilla Limpiadora-Reafirmante dos en uno de la mar de cosmética líder de lujo Omorovicza. A parte de una elevada concentración en lodo húngaro para purificar la piel, se potencia con Exopolisacáridos marinos, derivados del plancton, para tensar las fibras de colágeno proporcionando un efecto lifting inmediato. Tiene un efecto altamente refrescante y antiséptico,

Ultramoor Mud Mask de Omorovicza, 94€ en Mumona.com

­Los beneficios y el poder de la rosa en la piel

En línea con la anterior, Rose Pink Clay Mask de Aromatherapy Associates, cuyo color y textura son más que atractivos. "Lleva el poder detoxificante y purificador de la arcilla bentonita fusionado con la actividad regeneradora de la rosa de damasco, famosa por su poder renovador", comenta Ana Yuste, directora técnica de la firma. También es rica en aceites nutritivos que ayudan a reparar la barrera de la piel, como el de pachuli, de naranja dulce o Ylang Ylang.

Pink Clay Mask de Aromatherapy Associates, 58€ en Purenichelab.com