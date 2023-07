Abre un nuevo centro de Realidad Virtual en el Clot, RESET·XR

RESER·XR anunció la apertura de su nuevo centro de realidad virtual ubicado en el corazón del sector El Clot, en Barcelona. Las instalaciones cuentan con 700 metros cuadrados de superficie, que le convierten en la más grande de toda la ciudad. Además, los propietarios han incorporado tecnología de última generación para ofrecer experiencias inolvidables. Este centro está diseñado para albergar distintas actividades de ocio y educativas, relacioandas con el Metaverso. Ofrece tanto opciones individuales como para grupos en un ambiente futurista que combina con el mejor servicio de bar-restaurante en el mismo local.





Lo último en tecnología en este nuevo centro de realidad virtual

La tecnología de realidad virtual y realidad extendida evoluciona todos los días con nuevos equipos, software y recursos. El nuevo centro RESET·XR en El Clot está a la vanguardia de todo ello y ha adquirido los elementos más novedosos que hay en el mercado. Mencionan, por ejemplo, sus sistemas de cascos de realidad virtual con conexión inalámbrica a ordenadores de última generación, con tarjetas gráficas NVIDIA 4070i.





Una amplísima variedad de oferta de experiencias virtuales

RESET·XR ofrece las últimas versiones de famosos escape rooms, videojuegos de aventura, shooters, lucha y terror, aunque también tienen juegos educativos y experiencias de turismo virtual (Kayak VR: Mirage o Google Earth VR).





Ofrecen un total de 16 escape rooms virtuales, una cifra muy superior a la ofrecida por ningún centro a nivel nacional. Aquí tienen incorporados los cuatro títulos más famosos de la compañía Ubisoft y otros doce títulos de la famosa compañía ArviVR. Los títulos de Ubisoft son ideales para 2 o 4 jugadores: Escape The Lost Pyramid, Beyond Medusa´s Gate, The Dagger of Time y Escape Notre Dame On Fire. Los títulos de ArviVR son más adecuados para experiencias grupales de hasta 6 jugadores, como la celebración de cumpleaños, programas de verano o actividades de team building para las empresas. También son ideales para la realización de competencias escolares. Los títulos más destacados de esta última compañía son: House of Fear - Cursed Souls, Alice, Chernobyl, Survival, Jungle Quest, Signal Lost, Sanctum, Cyberpunk, Christmas, The Prison, Mission Sigma y The Last Day Defense.





En la sección de gaming es todavía más grande, ya que RESET·XR tiene contratados los servicios de Springboard VR, la famosísima compañía licenciataria de juegos de realidad virtual, poniendo a su disposición infinidad de videojuegos de última generación. Dentro de la categoría de shooters, los más destacados son After the Fall y Pavlov. El primero es el shooter más popular del momento donde hay que enfrentarse a zombies de todo tipo. El segundo es un shooter clásico especial para realidad virtual. Gracias a estar en constante desarrollo es un juego superlogrado a todos los niveles donde sin duda se pueden pasar horas compitiendo. De hecho, el centro organiza a través de Meetup una vez al mes el TORNEO PAVLOV, donde se reúnen grupos de unas 20 personas para competir durante toda la tarde, sirviendo no solo para descargar toda la adrenalina del cuerpo, sino también para socializar con otras personas de la ciudad condal. Además de shooters también tienes títulos de juego rítmico, como el mítico Beat Saber donde quemaréis más calorías que una maratón. También hay juegos relacionados con temática medieval (Elven Assassin y Blade and Sorcery), temática de aventuras a lo Indiana Jones (Eye of the Temple), carreras de coches (Aseetto Corsa), minigolf con escenarios increíbles (Walkabout), futuristas (Aircar), etc.





Otra sección interesante que está creciendo mucho es dedicada a juegos educacionales. Se tratan de experiencias súper divertidas donde los niños aprenden a la vez que juegan. Por ejemplo, es posible jugar a construir estructuras imposibles con un software de construcción que usa bloques tipo LEGO (Blockworks), o resolver puzzles en 3D con Puzzling Places o descubrir el cuerpo humano de la mano de 3D Organon VR Anatomy o aprender un idioma con la ayuda de Noun Town - VR Language Learning o Mondly. Otro juego desafiante es Gadgeteer, un rompecabezas en el que los participantes deben construir complejos circuitos con piezas y componentes mecánicos. Aprender jugando en realidad virtual no tiene límites.





El complemento perfecto

Una característica completamente diferencial de este centro de realidad virtual respecto a otros de la ciudad condal es que cuenta con un bar-restaurante donde se pueden satisfacer todos los antojos de comida rápida y bebidas que os apetezcan. Ofrecen la oportunidad de degustar hamburguesas, pizzas, alitas de pollo, tequeños, fingers, bravas y mucho más. En opciones de bebidas los visitantes pueden conseguir refrescos, zumos, batidos y alcohol para los mayores de 18 años. Aquí cabe recordar que RESET·XR desaconseja la ingesta de bebidas alcohólicas antes de disfrutar una experiencia de realidad virtual con el fin de prevenir mareos. Por último, sus combinaciones de dulces y helados constituyen una alternativa ideal de postre para este caluroso verano. Destacan mucho el gofre con helado de vainilla y las crepes con helado de chocolate.