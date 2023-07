Desmontando los tabúes sobre la psicología con Ohana Psicología

En los últimos años se ha avanzado mucho en cuanto a la visión general que se tiene de los psicólogos y de los psicólogos en general.

No obstante, todavía queda un largo trabajo por hacer sobre lo que realmente implica acudir con uno de estos profesionales y de qué se encarga exactamente esta disciplina científica. De hecho, hoy en día aún existen una serie de tabúes sobre la psicología que vale la pena aclarar a continuación. De ello se encargará el gabinete Ohana Psicología, quienes ofrecen una serie de servicios psicológicos tales como terapias de parejas, tratamiento de trastornos psicosomáticos, y mucho más.

Tabúes sobre la psicología, por Ohana Psicología Actualmente, ir al psicólogo es algo que todavía genera muchos prejuicios en algunas personas, sobre todo porque acudir a uno de estos profesionales, implica que se tiene un problema que se debe tratar. Esto por lo general suele generarles vergüenza, culpa o miedo a lo que opinen los demás. Sin embargo, ir a una terapia psicológica es algo no solamente saludable, sino también necesario. A continuación, se mencionarán algunos de los tabúes más comunes que se tienen acerca de la psicología. En primer lugar, hay quienes simplemente dicen no creer en los psicólogos, cuando en realidad se trata de una disciplina científica, por lo tanto, utiliza un método científico para la comprensión del comportamiento humano. Otra creencia errónea es que los psicólogos están para leer la mente, juzgar u opinar sobre la vida o problemas de sus pacientes. Sin embargo, el psicólogo es un profesional cualificado cuyo no trabajo no se centra en juzgar, sino en analizar y evaluar el problema, a partir de la información que proporcione el paciente. Otros, por su parte, creen que un psicólogo solo está para escuchar los problemas y nada más, pero en realidad, son profesionales que proporcionan herramientas y estrategias que ayudan a una persona a tener una mejor salud emocional y calidad de vida.

Cada vez es más conocida la importancia de la psicología Además de los anteriores, hay muchos otros tabúes y prejuicios sobre la psicología. Sin embargo, una cosa hay que reconocer actualmente, y es que al día de hoy muchos de esos prejuicios se han ido superando y cada vez se tiene mayor consciencia de la importancia de esta disciplina científica para la vida de las personas. Esto es un avance importante, ya que para que una persona goce de una buena salud integral, es indispensable estar bien física y emocionalmente. Esto es por lo que trabaja Ohana Psicología, un gabinete de psicología en Madrid, que durante años se ha dedicado a tratar todo tipo de problemas psicológicos en sus pacientes. Desde trastornos psicosomáticos, hasta el tratamiento de condiciones más severas como depresión, ansiedad, etc.

Como conclusión, hay que decir que la psicología es una ciencia sumamente indispensable para las personas. Ir al psicólogo es tan importante como ir a una evaluación médica de rutina, ya que esto garantiza un bienestar integral y una mejor calidad de vida. Si bien aún quedan tabúes por combatir, poco a poco todos estos están quedando en el pasado.