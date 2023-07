Expertos en ayudar a facturar 5.000€ al mes con la venta de formación o servicios, de la mano de Cero Tontería

En la actualidad, las empresas enfrentan un escenario altamente digitalizado, en el cual, cada vez más usuarios adquieren sus productos o servicios, en alguna medida, a través de internet. Ante este contexto, se necesita una adecuada estrategia de ventas online, que permita visibilizar a los negocios digitales frente a sus potenciales clientes.

Sin embargo, muchos profesionales carecen de los recursos, herramientas o conocimientos especializados necesarios para implementar estas estrategias. En estos casos se requiere una mentoría especializada en negocios digitales que venden formación o servicios, como las que ofrece Cero Tontería, una empresa experta en ayudar a las empresas a potenciar sus ventas en internet.

Estrategias eficaces para visibilizar a las empresas y agregar valor a sus marcas Cero Tontería es una empresa especializada en mentorías para emprendimientos digitales, especializados en el sector de la formación y prestación de servicios, la cual utiliza estrategias de marketing eficaces e innovadoras para visibilizar estos negocios en Internet, e incrementar sus ventas y facturación. Para ello, maneja una metodología propia, que se enfoca no solo en generar mayor visibilidad digital hacia las empresas, sino también en agregar valor y diferenciación en su oferta comercial, para generar confianza en las audiencias y así ayudarlos a incrementar y fidelizar a su clientela.

Para conseguir estos objetivos, no es necesario manejar todas las herramientas tecnológicas existentes, ni tampoco tener presencia en todas las redes sociales, sino que se requiere de estrategias actualizadas y eficaces para los objetivos concretos de cada organización. En este sentido, las propuestas de Cero Tontería se enfocan únicamente en la metodología, recursos y herramientas que cada empresa necesita para visibilizar su negocio en internet. Todo esto se obtiene a través de una mentoría de seis meses enfocada directamente en los aspectos importantes, sin rodeos ni detalles innecesarios y con un meticuloso acompañamiento personalizado en cada paso del proceso.

Una mentoría que ofrece garantía de éxito a sus clientes En el ámbito de las estrategias de marketing y ventas online, existen varios servicios que ofrecen resultados altamente exitosos para todo tipo de negocios. Sin embargo, en varios casos, sus estrategias pueden estar desactualizadas o no ser tan eficaces como se anuncian, lo que lleva a los emprendedores a perder tiempo y dinero en servicios que no los acercan a sus objetivos.

En ese contexto, Cero Tontería se distingue por ser una empresa sólida y confiable, la cual trabaja únicamente con profesionales y empresas que venden o quieren vender formación o servicios. Además, sus servicios realizan una valoración previa de cada negocio y su situación actual, para determinar si su metodología puede ser efectiva en su caso. De este modo, asumen solamente casos en donde pueden garantizar un resultado final exitoso.

Esto les permite brindar a sus clientes estrategias sólidas y seguras, las cuales además vienen respaldadas por una extensa trayectoria profesional, que abarca numerosos casos de éxito. Solo en el último año, cuenta con experiencias exitosas en más de 70 negocios digitales, los cuales han alcanzado un notable crecimiento gracias a estas estrategias de marketing y psicología de las ventas.