¿Qué ofrece la línea de construcción creativa de Plus-Plus para los más pequeños?

Plus-Plus es un juego de construcción educativo y reconocido por distintos especialistas porque logra integrar elementos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para activar la creatividad, las habilidades motoras, el enfoque y paciencia en los niños de edades tempranas.

A partir de la forma y el color de las piezas, esta opción lúdica permite al pequeño estimular la imaginación para dar vida desde las estructuras más simples hasta las más complejas. La firma comercializa también la línea creativa Plus-Plus Big, indicada para niños de 1 a 6 años.

Infinitas posibilidades de diseños con el Plus-Plus Big La línea Big de este sistema de construcción divertido e interactivo presenta un tamaño más grande a la alternativa del Plus-Plus, con piezas coloridas e ideales para manos muy pequeñas que se enlazan entre sí para crear coloridos mosaicos planos o dar lugar a infinitas posibilidades de diseños en 2D y 3D.

El juego resulta muy valorado por los expertos en psicopedagogía y educación debido a que, a partir de un único elemento repetido, el niño puede conectar ladrillos fácilmente y explorar formas, tamaños y pesos.

La edición Plus-Plus Big también empodera a los niños en la exploración gratuita de juegos sin necesidad de recurrir a las pantallas digitales. Esto se debe a que fomenta aspectos esenciales de su formación como la lógica, creatividad e imaginación.

Al mismo tiempo, activa la tan necesaria psicomotricidad y promueve la concentración, planificación, percepción espacial y el reconocimiento de cada color. Si bien cada versión lúdica trae consigo guías de construcción inspiradoras, el objetivo es el de alentar “el juego abierto” para estimular la capacidad creativa interior.

Plus-Plus Big: numerosas opciones de juegos para los más pequeños La línea Plus-Plus Big incluye en la oferta online de los juegos Big Learn to Build, Big Pastel Mix y Big Neón Mix, en los que se alienta a las habilidades motoras, la curiosidad y la distinción de los colores.

El Big Maletín de Viaje es apto para trasladar la inventiva a cualquier lugar: playa, campo o montaña. El Learn to Build Activity Set viene con tarjetas de desafíos para que los niños – en compañía de sus familias – construyan torres, juego de bolos, una serpiente o jueguen al dominó.

El juego Make & Go, por su parte, está indicado para los pequeños de entre 3 y 6 años, donde estos tienen la posibilidad de aplicar la imaginación para edificar vehículos u otras figuras sin límite alguno.

Cabe destacar que el Plus-Plus está fabricado en Dinamarca mediante un proceso de producción sostenible y “sin residuos”, utilizando energía eólica, donde todo el exceso de plástico se vuelve a moler y luego es reutilizado como material para una nueva versión de Plus-Plus.