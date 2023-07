Cómo se puede tratar la sensibilidad en los dientes, por Ascensium

La sensibilidad en los dientes, también conocida como dientes sensibles o sensibilidad dental, es un dolor bucal bastante común en los adultos, en la que se siente dolor agudo o temporal al consumir alimentos o bebidas calientes o frías, al cepillarse, etc. Esto se debe fundamentalmente al desgaste del esmalte dental, aunque también puede deberse a otros factores o patologías presentes. Cuando se tiene sensibilidad en los dientes es necesario el tratamiento odontológico profesional. Lo siguiente, es mucha más información acerca de esta afección bucal, proporcionada por Ascensium, una consultora especializada para clínicas dentales, dedicada a ayudar a los centros odontológicos a aumentar su número de clientes y su rentabilidad.

¿Qué es la sensibilidad dental? La sensibilidad en los dientes se produce por del desgaste del esmalte dental o la exposición de las raíces de los dientes. No obstante, existen otros factores que también pueden causar sensibilidad o el dolor agudo al exponerse al frío, calor, etc. Estos pueden ser, por ejemplo, dientes agrietados o astillados, la presencia de caries dentales, un empaste que se ha desgastado o incluso debido a una enfermedad de las encías.

El dolor que se siente en los dientes a causa de la sensibilidad se debe a que la dentina, la parte más blanda debajo del esmalte, ha quedado expuesta por alguna de las razones anteriores. Cuando los tubos microscópicos que contiene la dentina quedan expuestos, el calor, el frío y otros factores externos pueden a través de ellos tener acceso hasta el nervio y las células interiores del diente, causando así la sensación de dolor. La sensibilidad se puede dar a través de 3 tipos de estímulos diferentes, que son los estímulos térmicos de calor o frío, estímulos químicos provocados por alimentos azucarados o ácidos y los estímulos táctiles o mecánicos, producido al contacto con algún objeto sobre el diente o durante el cepillado.

¿Cuáles son las causas de la sensibilidad en los dientes? Las causas pueden ser varias, pero entre las más comunes se pueden mencionar las siguientes. En primer lugar, el cepillado con mucha fuerza, utilizar un cepillo con cerdas demasiado duras o cepillarse demasiadas veces al día puede acelerar el desgaste del esmalte. El consumo de bebidas o alimentos con ácidos también es otra causa común, como los refrescos carbónicos, el azúcar, el limón, la naranja, etc. Estos tienen un efecto erosivo y de descalcificación sobre los dientes. Y en tercer lugar, está el utilizar ciertos tipos de colutorio bucal, causando irritación en las encías e incluso pueden llegar a atravesar el esmalte. Otras causas comunes de la sensibilidad en los dientes es el rechinar los dientes, la gingivitis, tratamientos dentales, la edad, patologías generales, recesión en las encías, entre otros.

Pero en conclusión, sea debido a la causa que sea, al tener sensibilidad dental siempre es necesario acudir a una clínica dental o a profesionales de la odontología que puedan llevar a cabo el tratamiento adecuado y personalizado para eliminar este problema, que, en definitiva, puede ser bastante molesto y afectar mucho el bienestar de una persona.