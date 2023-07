AFX Solutions ofrece hosting profesional con integración de seguridad web

Los problemas de seguridad informática han sido cada vez más frecuentes en los últimos años. Por ello, los usuarios exigen a las empresas contar con un hosting profesional que garantice la seguridad de su información y de la misma organización.

Por esta razón, AFX Solutions se ha encargado de desarrollar su Cloud Hosting, un servicio completo de alojamiento web con diversos paquetes que incluyen la seguridad del servidor y seguridad web avanzada, para empresas que requieran de mayor seguridad.

La importancia de un hosting profesional y seguro De acuerdo a estimaciones, entre 30 mil y 50 mil sitios web son pirateados diariamente a través de fallos de seguridad, robos de información y hackeos, afectando de manera negativa no solo a los internautas, sino también a la reputación digital de las empresas.

Las fallas en la seguridad web pueden generar pérdida de tráfico y visibilidad en los buscadores, ya que, al hackear la página, se inyecta un código malicioso que afecta la experiencia de usuario, perjudicando la credibilidad y la reputación del sitio web. También disminuyen las conversiones, debido a que los usuarios optan por no poner en riesgo su información personal ni su privacidad. Y esto, a su vez, causa que los ingresos y las ventas vayan en picada.

Una empresa que posea un sitio web con una seguridad vulnerable crea una imagen negativa de la organización, no solo por la experiencia del usuario, sino que los internautas lo interpretan como una falta de inversión a la seguridad de sus clientes, siendo una de las principales necesidades de los dominios web.

¿Cómo aumentar la seguridad web? Invertir en la seguridad de la información de la empresa y de sus usuarios es obligatorio para todo negocio. Entre las mejores maneras de aumentar la seguridad del sitio web está el contratar un hosting profesional de calidad, teniendo en consideración el tipo de negocio y lo que tenga para ofrecer el alojamiento web.

Expertos aconsejan utilizar contraseñas seguras, que contengan 12 caracteres y combinen números, letras, caracteres especiales y mayúsculas y minúsculas, de esta manera otros no podrán acceder fácilmente al sitio. De igual forma, se debe mantener actualizado el servidor, el software de creación o CMS y los complementos, para tener al día todas las actualizaciones de seguridad.

Por otra parte, se recomienda realizar frecuentemente copias de seguridad y almacenarlas en servidores seguros para resguardar la información de la empresa en caso de cualquier inconveniente, así como hacer uso de un certificado SSL, ya que este protege a los usuarios de un sitio web de ser pirateados.

El servicio de alojamiento web de AFX Solutions es muy completo. Es compatible con Wordpress, tiene un store con más de 400 aplicaciones, certificado SSL y permite realizar copias de seguridad diaria o mensualmente. Además, garantiza la migración gratuita de páginas web y correos electrónicos, así como una excelente velocidad de carga, servidores de alto rendimiento y, especialmente, monitorización y seguridad las 24 horas del día.