M10Selection ofrece vehículos de calidad para logística y distribución

En el sector de logística y distribución no solo es importante la capacidad y el compromiso de los empleados, sino también la calidad de los vehículos utilizados para efectuar los repartos correspondientes.

A eso se suma el análisis de la capacidad de la unidad, tomando en cuenta tanto los tipos como las cantidades de las cargas. Esa cuestión es la que determina la elección definitiva, sujeta a las necesidades de cada empresa.

Una firma especializad en la venta de furgonetas de segunda mano y vehículos industriales es M10Selection. Con más de dieciocho años en el mercado, la misma ofrece la mayor variedad y disponibilidad de furgonetas en Girona y zona de Cataluña.

Furgonetas de reparto de alta calidad Uno de los ejes que marcan el trabajo de M10Selection es la transparencia permanente con los clientes. La misma se evidencia desde la claridad en las respuestas ante cada consulta y el asesoramiento indicado para satisfacer las necesidades de distribución.

A eso se suman la confianza, a partir de un buen trato y garantía del servicio; y la agilidad en los procesos, evitando así tiempos de espera innecesarios y que potencian la pérdida de transacciones comerciales.

A partir de esos pilares, M10Selection ha logrado posicionarse como uno de los líderes en su segmento, logrando alcanzar volúmenes de venta superiores a las dos mil unidades por año. Eso refleja la confianza por parte del público objetivo.

Cabe destacar que un punto de diferenciación con la competencia es que la firma se encarga de comercializar vehículos de las marcas más reconocidas del mercado, con lo que la oferta es variada y para todos los gustos.

Amplia variedad de modelos y marcas M10Selection ofrece al público distintos tipos de categorías para seleccionar el vehículo que mejor se adapte a los requerimientos, evitando así la pérdida de tiempo en la búsqueda de las unidades.

Uno de los segmentos destacados es el de furgonetas pequeñas, que resultan tradicionales para cualquier tipo de comercio que no tenga una gran envergadura. Se trata de vehículos sumamente funcionales, urbanos y que no gastan demasiado.

Por otra parte, se encuentran las furgonetas medianas, que resultan ideales para muchas compañías que tienen productos de gran estructura o bien necesitan efectuar traslados de grandes cantidades. Este tipo de vehículos permiten realizar viajes más extensos con gran comodidad.

A ambas opciones se suman las furgonetas grandes y los carrozados, que resultan parecidos a un camión y permiten efectuar traslados de cantidades elevadas, con agilidad y alta precisión.

El valor agregado para los clientes está dado por la posibilidad de acceder a garantía mecánica por doce meses, vehículos de sustitución en caso de ser necesario y posibilidad de devolución. A eso se suman las posibilidades de financiación, que permiten efectuar transacciones óptimas y con todas las garantías posibles. Esto posiciona a M10Selection como una empresa de calidad y referente en su sector.