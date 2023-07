La Teta Que Alimenta ofrece a las madres servicios de asesora de lactancia materna

La lactancia materna es una manera óptima y adecuada de alimentar a los bebés proporcionándoles todos los nutrientes que necesitan para su salud y para la protección inmunitaria contra enfermedades.

Sin embargo, a pesar de considerarse un proceso natural, esta etapa suele no ser fácil para muchas mujeres que, al no poder amamantar por varias razones, experimentan el miedo a no poder forjar un vínculo emocional inicial con los recién nacidos. Por esta razón, es importante contar con el servicio cualificado y el aporte informativo certificado de una asesora de lactancia materna como el que ofrece La Teta Que Alimenta.

Un asesoramiento continuo desde el embarazo hasta el destete En la vida, existen millones de mujeres que en su camino de madres primerizas tienen diversas dificultades para amamantar y esto les impide disfrutar de este proceso natural, ya sea porque su bebé no se coge al pecho, sienten dolor o perciben que no disponen del caudal suficiente de leche. Entonces, para estos casos, resulta conveniente acudir a la figura de una asesora de lactancia: una profesional sanitaria experta en el manejo clínico de la lactancia, que brinda soporte y las técnicas necesarias para que la mujer lactante se sienta cómoda y preparada.

En este marco, La Teta Que Alimenta surgió con la finalidad de demostrarle a todas las madres que son capaces de alimentar con nutrientes y de forjar ese primer vínculo afectivo inicial con su bebé. A través de Flor (su fundadora), una madre lactante y profesional certificada en lactación, la organización impulsa una asesoría personalizada con información veraz y apoya en las diferentes etapas de la maternidad, desde el embarazo hasta el destete.

Según señala el sitio web de la asesoría, las consultas más frecuentes están relacionadas con dudas preparto de madres primerizas, mujeres que sienten frustración o dudan de su capacidad para amamantar, casos donde no existe suficiente suministro de leche o el recién nacido se queda con hambre, en situaciones donde el bebé se queda enganchado al pecho o lo rechaza, pezones doloridos y con grietas o congestión mamaria, entre otras.

La consultoría de lactancia también pone el foco particular en el proceso de destete, por lo que se ocupa de aconsejar a aquellas madres que – por estrés, dolencias o cansancio – están pensando en destetar a sus hijos y alternar gradualmente la lactancia con otra clase de alimentación como la leche de fórmula.

Lactancia materna: planes de asesoría personalizada La Teta Que Alimenta posee varios planes para las madres que desean recibir un acompañamiento e información personalizada. En este marco, destaca el programa de asesoría telefónica, que resulta ideal para resolver dudas puntuales rápidamente; junto a la consultoría online que abarca una orientación más detallada en el aspecto informativo.

También están las asesorías a domicilio (en Valencia), que cuentan con el beneficio presencial de ejecutar prácticas; al igual que los planes de “destete respetuoso” y de preparación del acto de amamantar. La Teta Que Alimenta desarrolla un asesoramiento respetuoso y a medida para que tanto las madres como sus hijos disfruten de una lactancia plena y feliz.