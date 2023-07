Nueva tienda y almacén de Cooperativa AVICON en Albacete; especialistas en alimentación animal

Cooperativa AVICON dio la bienvenida a socios, clientes y amantes de la alimentación animal a su nueva tienda y almacén en Albacete.

Este hito marcó un emocionante capítulo en la historia de la empresa y su expansión en el mercado de la alimentación animal.

La Cooperativa AVICON, reconocida por su compromiso con la calidad y el bienestar animal, ha estado operando con éxito en la industria durante más de cincuenta años.

Su dedicación para ofrecer productos y servicios de primera calidad ha ganado la confianza de criadores, ganaderos y dueños de mascotas en toda la región y la apertura de esta nueva tienda representa un paso adelante en su misión de proporcionar a sus clientes una experiencia de compra aún mejor.

¿Por qué se expande en Albacete? Muchos preguntan el porqué de la expansión precisamente en Albacete y no en cualquier otra zona.

La respuesta es clara, tal como explicó el presidente Mario Contento en la misma inauguración: "Esta tienda y almacén de Albacete supone para AVICON una base logística muy importante en la que se lleva pensando ya muchos años. Se ha materializado en este preciso momento porque el crecimiento de la Cooperativa ha crecido hacia el levante y Murcia y permitirá vender piensos en la zona ahorrando muchos costes, no solo de transporte".

Además, se dará una atención más personalizada a los socios de Albacete y en general supondrá una apuesta por un futuro bonito e ilusionante de la Cooperativa que está en completa expansión y mejora.

¿Qué se encontrará en la tienda? La tienda cuenta con una amplia gama de productos para mascotas, aves de corral, ganado y animales de granja, todo cuidadosamente seleccionado para satisfacer las necesidades específicas de cada uno. Además, y como aspecto muy destacable, se han incluido productos mucho más variados para dar un servicio mucho más completo al público: ferretería, bricolaje, hogar, menaje, botánica...

La expansión del negocio de alimentación animal por parte de la Cooperativa AVICON es un reflejo de su compromiso continuo con la excelencia y su deseo de satisfacer las demandas en constante evolución de la industria.

Esta nueva tienda no solo ofrece una selección más amplia de productos, sino que también brinda a los clientes la oportunidad de interactuar con expertos en alimentación animal que pueden proporcionar asesoramiento personalizado y orientación sobre la elección de los productos más adecuados para sus mascotas o animales de granja.

Alimentación animal para mascotas y para ganadería.

Jardinería y botánica.

Ferretería y bricolaje.

Accesorios para mascotas.