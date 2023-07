El diagnóstico para saber si un paciente es apto para un injerto capilar

No todos los tipos de alopecia pueden solucionarse con un trasplante de pelo. Por ello, es necesario que quienes deseen realizarse este procedimiento quirúrgico tengan un diagnóstico adecuado y confiable, como el que realizan los expertos de MC360, con sede en Madrid.

En este centro, especializado en tratar la caída del cabello de manera integral, un equipo de profesionales de la tricología evaluará el tipo de alopecia que afecta al paciente, al grado de avance de su afección, las condiciones de su zona donante y muchos más elementos que ayudarán saber si se es apto para un injerto capilar.

Experiencia y calidad de servicio Más de 25 años de experiencia y unos 20.000 pacientes satisfechos con sus cirugías o tratamientos son el mejor aval de MC360 como un centro de salud capilar confiable, que además ofrece planes y promociones para que las personas puedan acceder fácilmente a la solución que necesitan. Una de las claves del éxito de la clínica es el análisis en profundidad de la condición de salud de cada paciente.

Aunque son muchos los factores que pueden influir en ser apto o no para un injerto capilar, el equipo médico de la clínica se encargará de ofrecer la mejor solución a cada paciente, sea quirúrgica o no quirúrgica. La evaluación se realiza mediante un pack gratuito que incluye diagnóstico médico, asesoría, y una sesión de mesoterapia de regalo, con solo acudir a esta primera consulta.

El diagnóstico médico es el protocolo que determinará si el paciente es candidato a un microinjerto capilar. En la consulta, el especialista determinará si el paciente no padece enfermedades autoinmunes en las que no se recomienda el procedimiento, que cuenta con una zona donante prominente y sana, que el paciente sea mayor de 25 años (aunque no es un factor determinante), o si la alopecia androgénica está muy avanzada.

La asesoría gratuita ofrecerá los mejores tratamientos para cada caso y aclarará todas las dudas del paciente sobre el proceso de microinjerto capilar FUE o DHI, que duran entre seis y ocho horas, dependiendo de la cantidad de folículos a reimplantar. Una vez obtenida la información, el paciente recibirá su sesión de mesoterapia.

Clínica de excelencia La atención enfocada en el buen trato y el diagnóstico más preciso distinguen a MC360, un espacio dedicado exclusivamente a la medicina capilar, con más de 1.000 metros cuadrados en los que funcionan 12 quirófanos hospitalarios premium, y sobre todo con un equipo humano formado por eminencias médicas en el área, para garantizar los mejores resultados, al contar con una amplia formación en las técnicas más avanzadas del microinjerto capilar.

A través del correo electrónico, o vía telefónica, los interesados en el pack de consulta con tratamiento gratuito de MC360 pueden agendar su cita para iniciar un camino exitoso en la recuperación definitiva de su cabello.