Entrevista con D. Ángel González. ¿Cómo proteger a las empresas de los ataques cibernéticos y asegurar su continuidad con un seguro de ciberseguridad?

La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación de suma importancia para las empresas. El crecimiento exponencial de casos de phishing, malware y robo mediante suplantación de números de cuentas bancarias en correos electrónicos ha generado un escenario adverso que requiere medidas eficientes y efectivas para salvaguardar los activos de las organizaciones. En este contexto, es fundamental comprender la relevancia de contar con un seguro de ciberseguridad. En esta entrevista exclusiva, el experto en la materia D. Ángel González, director de NOÁTICA Programadores y Servicios Informáticos, explica un poco más en profundidad qué es un seguro de ciberseguridad, cómo funciona y cuáles son sus coberturas.

¿Podría explicarnos qué es un seguro de ciberseguridad y cuál es su relevancia en este contexto?

D. Ángel González comenta: "Un seguro de ciberseguridad es un producto diseñado para proteger a las empresas de los riesgos y consecuencias derivados de los ataques cibernéticos. En un entorno donde los delitos informáticos están en constante evolución, contar con un seguro de ciberseguridad se ha vuelto fundamental para las organizaciones. Estos seguros proporcionan una capa adicional de protección y respaldo frente a incidentes de seguridad, minimizando el impacto económico y operativo que estos puedan tener en la empresa".

¿Cómo funciona exactamente un seguro de ciberseguridad y cuáles son las etapas que involucra?

D. Ángel González explica: "El funcionamiento de un seguro de ciberseguridad puede variar según el proveedor y la póliza contratada, pero, en general, sigue un proceso similar. En primer lugar, la empresa debe notificar al proveedor del seguro sobre el incidente de seguridad que ha sufrido en sus sistemas informáticos. A partir de ahí, se lleva a cabo una evaluación para determinar la naturaleza y el alcance del ataque. Es importante contar con un equipo especializado de Peritos Informáticos, como los de GlobátiKa Lab, para dar respuesta a los incidentes y que puedan colaborar con el proveedor del seguro en esta etapa".

"Una vez evaluado el incidente, se procede a la mitigación y recuperación de los sistemas afectados, siempre y cuando haya tenido previsto un sistema de copias de seguridad restaurable con diferente hardware. Aquí es donde el seguro, dependiendo de las pólizas que se tengan, cubrirá los gastos de contratar servicios de expertos en peritaje informático, ciberseguridad, investigaciones forenses, restauración de datos y sistemas, entre otros. Además, el seguro puede proporcionar apoyo y asesoramiento en caso de que el incidente tenga implicaciones legales o regulatorias", añade González.

Para entender mejor el funcionamiento del seguro de ciberseguridad, se puede hacer una analogía. González explica: "Imaginemos que el seguro de ciberseguridad actúa de manera similar a uno de automóviles. Cuando ocurre un accidente de tráfico, la compañía de seguros no repara directamente el automóvil del asegurado, sino que cubre los gastos a través de un taller. Del mismo modo, en el caso de la ciberseguridad, la aseguradora brinda el respaldo financiero necesario para hacer frente a los costos legales y reparar los daños causados por el incidente".

¿Cómo contratar un seguro de ciberseguridad y cuáles son las principales coberturas que ofrecen?

D. Ángel González, especialista en ciberseguridad, comenta: “En NOÁTICA, ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio de asesoramiento especializado en la contratación de seguros de ciberseguridad. Sabemos que para las empresas resulta complicado conocer las diferentes pólizas y coberturas que se ofrecen en el mercado, ya que requieren conocimientos técnicos para evaluar los equipos y determinar las necesidades de protección adecuadas. Es por eso que, en NOÁTICA Programadores y Servicios Informáticos, nos enorgullece ofrecer un servicio personalizado que colabora estrechamente con las empresas en este proceso.

Nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes la tranquilidad de contar con un seguro de ciberseguridad que se ajuste perfectamente a sus necesidades específicas. A través de nuestro servicio de asesoramiento, les proporcionamos la información y el conocimiento necesarios para comprender las diferentes pólizas y coberturas disponibles en el mercado. Trabajamos en estrecha colaboración con las empresas, auditando y evaluando sus equipos, sistemas y requerimientos técnicos para recomendarles el seguro más adecuado.

Uno de los aspectos clave en el proceso de contratación de un ciberseguro es completar los cuestionarios necesarios. Al igual que sucede con los cuestionarios de seguros de salud, en el caso de los ciberseguros, evaluamos diferentes aspectos relacionados con la protección de datos, la seguridad informática y las prácticas de prevención. Entre los elementos que analizamos se encuentran:

Cumplimiento con la normativa ISO 27001 y de protección de datos RGPD.

Política de copias de seguridad.

Número de bases de datos y tablas relacionadas.

Política de autorizaciones de acceso a la información sensible o confidencial.

Uso de contraseñas fuertes y doble verificación.

Existencia de firewalls en la red, antivirus en los equipos, entre otros.

Nuestros expertos en ciberseguridad guían a las empresas a través de este proceso, brindándoles información y asesoramiento para completar de manera adecuada los cuestionarios de la póliza seleccionada. Además, proporcionamos recomendaciones personalizadas sobre las medidas de seguridad que deben implementarse para cumplir con los requisitos establecidos por el ciberseguro”.

Por último, comenta D. Ángel González, las coberturas pueden variar según la póliza contratada, pero algunas de las más comunes incluyen: respuesta a incidentes, daños a terceros, gastos de defensa legal y extorsión cibernética.

Una preocupación común para las empresas es la posibilidad de recuperar el dinero estafado mediante phishing. ¿Se puede recuperar el dinero estafado con el seguro de ciberseguridad?

D. Ángel González, perito informático, advierte: "En general, los seguros de ciberseguridad no cubren la recuperación directa del dinero estafado a través de técnicas de phishing. En algunas pólizas, los seguros de ciberseguridad pueden ofrecer montos que ayuden a mitigar la pérdida por robo de hasta 30.000 €, en algunos casos. Sin embargo, es importante destacar que el seguro sí puede cubrir los costos asociados con la respuesta al incidente y la restauración de los sistemas afectados".

Por último, ¿qué medidas de prevención pueden tomar las empresas para protegerse de los ataques cibernéticos?

D. Ángel González, como Tasador y Valorador de daños para compañías de seguro, comenta: "La prevención juega un papel fundamental en la protección contra los ataques cibernéticos. En NOÁTICA Programadores y Servicios Informáticos, entendemos la importancia vital de implementar diversas medidas de seguridad para proteger a nuestros clientes contra los ciberataques y minimizar cualquier daño potencial".

Destacando la importancia de la prevención, D. Ángel González continúa: "Una de las medidas de seguridad imprescindibles que implementamos es el sistema de backups en servidores virtualizados con control de versiones. Este sistema permite realizar copias de seguridad periódicas y automáticas de los datos críticos de nuestros clientes, garantizando su integridad y disponibilidad en caso de un ciberataque. Además, gracias a este sistema, es posible acceder a diferentes versiones de los archivos, lo que brinda una capa adicional de protección y facilita la recuperación de datos en caso de incidentes".

"Otra medida clave que implementamos es la configuración de firewalls y relés automáticos en los servidores de nuestros clientes. Estos firewalls actúan como una barrera de protección esencial, monitoreando y filtrando el tráfico entrante y saliente para detectar y bloquear cualquier intento de intrusión o actividad maliciosa. Además, los relés automáticos permiten la detección temprana de posibles fallos de seguridad, incluso durante las horas nocturnas en las que no se encuentra presente el equipo técnico. De esta manera, podemos tomar medidas inmediatas para mitigar los riesgos y proteger los sistemas de nuestros clientes en todo momento", añade D. Ángel González.

En relación con el tiempo de respuesta en caso de un ciberataque, D. Ángel González destaca: "En NOÁTICA Programadores y Servicios Informáticos comprendemos que el tiempo es un factor crítico en la seguridad informática. Por eso, nos aseguramos de que nuestras soluciones de seguridad estén diseñadas para minimizar el tiempo de respuesta ante un ciberataque. Nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes la tranquilidad de saber que cuentan con un sistema de backup inmediato que les permite seguir trabajando mientras nuestro Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) se encarga de evaluar y mitigar los daños. Esto garantiza que la empresa pueda continuar operando sin interrupciones significativas y que la imagen de la marca no se vea perjudicada".

D. Ángel González enfatiza: "Es importante destacar que, si bien los seguros de ciberseguridad son una capa adicional de protección financiera, su objetivo principal es complementar las medidas de seguridad implementadas. En NOÁTICA Programadores y Servicios Informáticos creemos firmemente que la prevención es clave".

Con estas soluciones integrales y enfocadas en la prevención, NOÁTICA Programadores y Servicios Informáticos se posiciona como un referente en la protección contra los ataques cibernéticos y la seguridad de los datos de las empresas. La combinación de medidas tecnológicas avanzadas, experiencia en análisis forense y un equipo altamente cualificado garantiza la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos digitales de sus clientes en un entorno cada vez más desafiante.

La ciberseguridad se ha vuelto esencial para las empresas debido al crecimiento de los ataques cibernéticos. Contar con un seguro de ciberseguridad proporciona una capa adicional de protección y respaldo ante incidentes de seguridad. Además, implementar medidas de prevención, como la concienciación de los empleados y la actualización de los sistemas, es crucial para salvaguardar la información y la reputación de las empresas en un entorno digital en constante evolución.

NOÁTICA, haciendo la informática fácil a las empresas Además de su servicio de asesoramiento en la contratación de ciberseguros, NOÁTICA ofrece una amplia gama de servicios informáticos para potenciar la eficiencia de las empresas. Entre ellos, destaca su servicio de mantenimiento informático en remoto, el cual permite una gestión ágil y efectiva de los sistemas tecnológicos sin necesidad de desplazamientos físicos. D. Ángel González explica: "Nuestro servicio de mantenimiento informático en remoto brinda a las empresas la tranquilidad de contar con un soporte técnico especializado en cualquier momento".

Asimismo, ofrecen una solución de automatización activa para call centers. "En NOÁTICA entendemos la importancia de optimizar los procesos en los centros de llamadas para ofrecer una experiencia satisfactoria a los clientes", señala D. Ángel González. "A través de nuestra solución de automatización activa, las empresas pueden mejorar la eficiencia en la atención al cliente, reducir los tiempos de espera y optimizar los recursos, lo que se traduce en una mayor satisfacción y lealtad de los clientes".

Con años de experiencia y conocimiento en servicios informáticos para empresas y programación a medida, NOÁTICA - Programadores y Servicios Informáticos ha consolidado su posición en el sector. El equipo de programadores y técnicos altamente cualificados están preparados para brindar soluciones integrales a las empresas que buscan mejorar su eficiencia, reducir costes y potenciar el crecimiento de las empresas.