Un año más, la empresa Bamer Spain vuelve a apostar por el deporte de la vela. Durante el mes de mayo, empezaba la temporada de regatas de alto nivel co-patrocinando al “Soler Cabot - BAMER” durante el trofeo Conde Godó de Barcelona. Tras la cita catalana, la marca volvió a estar presente durante el mes de junio en Valencia en la Regata de La Reina, co-patrocinando en esta ocasión al “Mercedes Benz - Valdisa” que logró subirse al tercer cajón del podio. Y ahora, llega el momento de la regata más importante del año, la Copa del Rey - Mapfre que tendrá lugar del 28 de julio al 5 de agosto y donde Bamer Spain colaborará con uno de los favoritos el “Estrella Damm Sailing Team” ganador de las ediciones de 1996, 2028 y 2019, representando al Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría.

En Bamer Spain son especialistas en la concepción, fabricación e instalación de sistemas integrados de divisiones para oficinas y carpintería a medida. Su vínculo con el deporte de la vela está estrechamente ligado por la sostenibilidad, la exigencia en los últimos detalles y en una competitividad sana y motivante.

El equipo competirá en la clase reina, la ORC-1 y donde se prevé la máxima competitividad y donde regateará el Rey Felipe VI a bordo del “Aifos” de la Armada española. Este año, la regata más importante del Mediterráneo cuenta con más de 100 equipos inscritos, que provienen de 15 nacionalidades diferentes y repartidos en 8 clases según el rating y características de los barcos.

Sobre el barco y el equipo Al igual que ya hizo el año pasado, Bamer cree en las posibilidades de éxito de un equipo de regatas que ya ha demostrado sus capacidades, campeones en 2018, 2019 y tercer clasificado en 2022. El barco es un DK46, que, sin duda, es un modelo muy competitivo y del que habrá 3 unidades gemelas en la misma competición. Las velas corren a cargo tanto en el diseño como en la producción por la prestigiosa velera North Sails.

El equipo cuenta en su tripulación con nombres muy conocidos de la vela del país como son el olímpico y campeón del mundo Luis Martínez Doreste a la caña, Roberto Molina (medalla de oro en Los Ángeles’84) como navegante, Toni Rivas a la táctica (5 veces campeón del mundo), el navegante oceánico Aleix Gelabert como proa (4º en la Barcelona World Race), Álvaro Fernández Candau al piano (campeón del mundo), Nacho Montes armador y braza, Nacho Murube como trimmer de spinaker, Adolfo López al palo, Arturo Montes como medio proa, Peter Fisher como capitán y floater, Sergio Morales como líbero, Alfonso Montes en bañera, el también campeón del mundo Robin Imaz como trimmer de foque y Ricardo Terrades como trimmer de mayor (campeón del mundo y ganador de 5 Copas del Rey).

Según Ricardo Terrades, project manager del equipo “llegamos un año más a Palma con muchas ganas de navegar bien y hacer un buen resultado, pero somos consciente de lo difícil que es. Lo primero es llegar con un buen equipo, un buen barco y patrocinadores que confíen en el proyecto. Lo segundo es tratar de mejorar y optimizar el barco cada año. Y lo tercero pero no menos importantes es disfrutar navegando, estando unidos y haciendo buenas regatas”. Al preguntarle sobre el resultado se mostraba reservado “¿Resultado? Es muy complicado mojarse, este año hay barcos muy competitivos en nuestra clase, entre ellos el “Aifos” de SM Felice VI que cuenta con un gran equipo y un barco que ha demostrado que va a estar delante, pero no podemos olvidar a los otros DK46, los Swan 45 y algún otro que siempre se puede colar como los Swan 42 que no compiten en su clase. Lo que está claro es que como siempre trataremos de hacerlo lo mejor posible y competir al máximo nivel, el resultado ya lo veremos el sábado 6 de agosto”: