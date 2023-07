8 consejos básicos para evitar siniestros en el hogar

La seguridad del hogar es una prioridad máxima para todos los propietarios.

Prevenir siniestros es esencial para proteger a la familia y las pertenencias más preciadas. En este artículo, Tuio, el seguro de hogar 100 % digital, proporciona 8 consejos básicos para evitar tener un siniestro en el hogar y mantenerlo protegido en todo momento:

Mantener una buena instalación eléctrica

Una instalación eléctrica deficiente puede aumentar el riesgo de incendios. Contratar a un electricista certificado para realizar inspecciones regulares y solucionar cualquier problema potencial es una buena manera de evitar problemas en un futuro.

Revisar y mantener el sistema de fontanería

Las fugas de agua son el siniestro más común en todos los hogares. Pueden causar daños significativos en el hogar y ser muy molestas. Por eso, es importante inspeccionar y mantener periódicamente las tuberías, grifos y sistemas de drenaje para prevenir posibles filtraciones o inundaciones.

Utilizar sistemas de seguridad avanzados

Hay que invertir en sistemas de seguridad modernos, como alarmas, cámaras de vigilancia y sensores de movimiento. Estas medidas disuadirán a posibles intrusos y alertarán ante cualquier actividad sospechosa.

No dejar las llaves del hogar en sitios visibles

Si un amigo tiene que entrar en casa y el propietario no está, dejar las llaves del hogar en una maceta, bajo la alfombra o en sitios a los que se pueda acceder fácilmente, es muy mala idea. Si roban con la llave, ningún seguro lo cubrirá. Por eso, se debe buscar a alguien de confianza para dejar las llaves y no esconderlas en ningún sitio.

Cerrar bien puertas y ventanas

Antes de salir de casa o acostarse, hay que asegurarse de que todas las puertas y ventanas estén correctamente cerradas y con cerraduras seguras.

Desconectar dispositivos eléctricos cuando no los uses

Desconectar los dispositivos eléctricos, como tostadoras, planchas o secadoras, cuando no se estén utilizando reducirá el riesgo de incendios causados por un mal funcionamiento.

Revisar regularmente el estado de los electrodomésticos

Hay que inspeccionar y realizar el mantenimiento de los electrodomésticos regularmente. Los problemas con lavadoras, secadoras o refrigeradores pueden ocasionar fugas o cortocircuitos.

Guardar materiales inflamables lejos de fuentes de calor

Es esencial mantener los productos inflamables, como aerosoles, gasolina o productos químicos, en lugares seguros y alejados de fuentes de calor o llamas.

En el caso de que cualquiera de estos siniestros sucediera, Tuio tiene coberturas para todas las necesidades y la posibilidad de modificar la póliza según las necesidades del cliente. Todo desde el móvil en unos pocos clics. Además, no hay permanencia y se paga mes a mes.

Prevenir siniestros en el hogar es posible mediante la adopción de medidas preventivas y el mantenimiento regular. Estos 8 consejos ayudarán a las personas a mantener el hogar seguro y protegido de cualquier imprevisto. Hay que recordar que la prevención es la clave para disfrutar de la tranquilidad de un hogar seguro para uno mismo y la familia.