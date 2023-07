AleaSoft: Altas temperaturas y mayor demanda de energía empeorarán en veranos futuros

Numerosos incendios forestales asolan países mediterráneos este verano de 2023, agravados por sequía, baja humedad y altas temperaturas. El fenómeno de El Niño aumenta el calor global, generando olas de calor intensas y duraderas. La península ibérica experimenta un año caluroso con temperaturas por encima de la media. Las altas temperaturas en países cálidos impulsan la demanda de electricidad. La situación empeorará en el futuro, sobre todo en los veranos, e impactará los mercados de energía Los incendios forestales este verano de 2023 están castigando especialmente a los países mediterráneos. Italia, Grecia, Argelia, Turquía, Túnez, Portugal… pero también Canadá y California… Aunque no es la primera vez que estos países se enfrentan a esta situación, la virulencia de los incendios se ha agravado debido a la combinación de sequía, baja humedad y altas temperaturas.

Las condiciones meteorológicas extremas que favorecen la propagación de los incendios forestales están siendo exacerbadas por las crecientes consecuencias del cambio climático. Este año, la situación se ha vuelto aún más explosiva con la presencia del fenómeno de El Niño.

El Niño traerá más calor

Después del reciente episodio triple de La Niña, que ha tenido lugar a lo largo de varios años, este año, el protagonista es El Niño. Las estimaciones de la WMO (la Organización Meteorológica Mundial) es que el fenómeno persistirá, con mucha probabilidad, hasta el invierno, pero incluso podría alargarse hasta la primavera de 2024. Este fenómeno climatológico, causado por un aumento de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial, provocará un aumento de las temperaturas en todo el planeta con olas de calor más intensas y duraderas.

No todos los episodios de El Niño son idénticos y es difícil anticipar cuáles serán las consecuencias en una región determinada del planeta. En promedio, en el continente europeo, El Niño provoca inviernos secos y fríos en el norte del continente, pero más suaves y húmedos en la parte meridional. De hecho, las previsiones estacionales de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administation) proyectan un otoño e invierno con precipitaciones por encima de la media en la parte suroccidental de la península ibérica.

2023 un año caluroso en la península ibérica

2023 está siendo un año más cálido que la media. Pero esta situación no es una novedad. En los últimos años, la tendencia al alza de las temperaturas ha sido clara. Ya en la primavera, algunos días de 2023 marcaron récords históricos de temperaturas en marzo, abril y mayo.

Desde el inicio del verano, las temperaturas se han mantenido consistentemente por encima de la media, lo que ha generado un período estival caluroso. Con la presencia del fenómeno de El Niño este año, hay muchas probabilidades de que esta situación de temperaturas más altas que la media se continúe dando durante varios meses. Una tendencia clara en los últimos años, que empeorará en el futuro.

El impacto de las altas temperaturas en la demanda de electricidad

En países de clima templado o cálido, el aumento de las temperaturas en verano provoca un aumento de la demanda de electricidad debido a un mayor consumo de energía para la refrigeración. Países del sur de Europa como España, Portugal, Italia y Grecia muestran claramente este comportamiento.

En España peninsular, un día laborable habitual de primavera con una temperatura media por debajo de los 20 °C suele registrar una demanda típicamente alrededor de los 600 GWh. A partir de ahí, a más temperatura, mayor demanda de electricidad a razón de unos 25 GWh por grado centígrado. El día de mayor demanda entre abril y julio de este año 2023, el 19 de julio, que también fue el día con una temperatura media más alta, registró una demanda de 787 GWh con una temperatura media peninsular de 27,9 °C.

Dado que la dirección del cambio climático es clara y evidente, es necesario monitorizar el impacto creciente de las consecuencias del cambio climático en las temperaturas, precipitaciones y condiciones meteorológicas en general. Estos cambios deben estar considerados en las previsiones de largo plazo de demanda de electricidad, de producción de las energías renovables y su impacto en las previsiones de precios de los mercados de energía.

