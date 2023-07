Colecciones de series limitadas con estilo propio, de la mano de THANNAC vestidos

El vestido es una de las prendas femeninas por excelencia, ha sobrevivido al paso del tiempo y, hoy en día, continúa siendo un básico en el armario de millones de mujeres en todo el mundo. Es, además, una prenda que presenta múltiples formas y está en constante evolución. En este sentido, hay modelos en distintos materiales y con diversos propósitos. Esto se debe a que es posible usar un vestido como vestimenta cotidiana para el día a día, para una ocasión especial, para ir a la playa o para una fiesta, entre otras opciones.

Una de las marcas de moda femenina que, actualmente, hace un culto de esta prenda es THANNAC. Esta empresa cuenta con una tienda online y dos showrooms. THANNAC se trasladó al canal online puro el año 2022 y está consiguiendo unas ventas increíbles un éxito inesperado. Además, ha rebajado costes la no tener tiendas físicas, y THANNAC este ahorro lo ha aplicado como ventaja a sus clientes de todo el mundo. La bajada de precios de más de un 25% ha sido recibido por los clientes de una forma espectacular.

Las colecciones THANNAC vestidos se caracterizan por ser producciones de series limitadas con estilo propio.

Propuestas de THANNAC para vestidos llenos de color Una de las propuestas de esta marca de moda, que ofrece colecciones muy femeninas desde 2003, es The Thannac Silk Collection, en la que es posible encontrar una gran variedad de vestidos de seda coloridos y con diseños únicos. Estas prendas pueden ser acompañadas con un kimono en seda con borde de terciopelo que resulta muy suave al tacto. Se trata de conjuntos ideales también para entretiempo que vienen en talla única de estilo oversize, por lo que pueden adaptarse a cuerpos de distintas formas y tamaños. Estos conjuntos, de vestido de seda y kimono corto de viscosa, son superoriginales y suponen una inyección de color y son muy fáciles de llevar. Si se agregan complementos o accesorios pueden vestirse en ceremonias donde las clientas de THANNAC siempre destacan por estilo.

Otra propuesta llena de color de esta marca es el vestido camisero de BIKO de seda, que resulta ideal para la primavera por su estampado supercolorido, corte de esta prenda realza la figura femenina y su composición de seda permite lavarla a mano de manera sencilla. Es el vestido más copiado de THANNAC y número uno en ventas este año.

Otros vestidos que integran la colección de THANNAC Esta marca de moda femenina cuenta con distintos modelos que se ajustan a clientas con diversas necesidades de moda. Por ejemplo, el vestido negro Bandaje con botones dorados resulta ideal para mujeres ejecutivas que deben asistir a eventos formales. Este modelo es a la rodilla, de corte clásico y muy elástico, realza la figura y está pensado para ejecutivas jóvenes.

A su vez, para una ceremonia o evento el vestido de lentejuelas Midi con animal print permite disfrutar de un look de fiesta total. En este caso, las lentejuelas resultan discretas por su tono mate. Además, el diseño cuenta con escote barco, manga francesa y una apertura lateral. Se trata de un vestido de fiesta para salir y para cualquier ceremonia.

En la vigente colección de THANNAC es posible encontrar modelos de diseño propio y series limitadas para disfrutar de prendas exclusivas tanto en el día a día como eventos especiales.

El eslogan de la marca es “Si tú eres única, tu ropa también".

La nueva colaboradora Alicia Gómez-Cornejo (Madrid 1974), aunque reside en Londres, ha sido un soplo de aire fresco para el relanzamiento de la marca, con objetivos integradores en la economía circular.