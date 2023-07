5 claves del hogar digital para controlar la casa en remoto durante el verano

Hasta un 83% de los españoles tienen pensado viajar durante este verano, según desvela el estudio realizado por la empresa turística Jetcost. Y reconocen que un 32% lo hará durante un máximo de 5 días, que el 27% estará fuera de casa durante una semana, que el 25% entre 8 y 15 días, y que un 16% prolongará su descanso entre quince días y un mes completo Pero, aunque el verano sea sinónimo de relax, quienes abandonan sus domicilios no pueden olvidar la importancia de proteger su hogar, porque en él no sólo hay bienes materiales sino también, otros con un importante valor sentimental. Y en la era del Hogar Digital, la tecnología no sólo es una aliada para la comodidad, sino también de la seguridad. Las alarmas inteligentes de seguridad, en conjunto con los dispositivos que engloban al Hogar Digital, se convierten en aquellos guardianes "a distancia" que ofrecen la tranquilidad de poder disfrutar al máximo del verano.

ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica, comparte 5 funcionalidades del Hogar Digital para poder cuidar del hogar en remoto:

1. Automatización y control total del hogar: es posible gestionar en remoto y desde el móvil las luces del hogar, entre otros, para simular presencia en casa.

Consejo de seguridad: es recomendable variar el horario del encendido y apagado de luces dentro o fuera, para que no sea rutinario y así, dar sensación de presencia en el hogar en un 100%.

2. Cámaras de seguridad disponibles las 24 hrs: a través de la app, el usuario puede chequear el estado del domicilio en el momento que lo desee, para poder estar tranquilo de que todo está en orden.

Consejo de seguridad: deben colocarse las cámaras estratégicamente para poder revisar los accesos principales, las puertas, las ventanas y jardín. Si están situadas en el exterior, es importante que sean bien visibles para generar un efecto disuasorio, pero manteniendo el debido cuidado de no enfocar la vía pública u otras zonas que no pertenezcan al hogar.

3. Gestión y control de accesos: si se dispone de una alarma inteligente en casa, es posible configurar los códigos de acceso para controlar quién entra y sale del hogar con accesos temporales.

Consejo de seguridad: nunca deben compartirse las contraseñas y hay que cambiar regularmente los códigos de acceso al hogar.

4. La Central Receptora de Alarmas puede ser la mejor aliada: tanto en caso de recibirse una alerta, por intrusión o un aviso por corte de luz, inundación u otro tipo, los profesionales altamente capacitados de la CRA apoyarán al propietario en todo momento, resolviendo la incidencia de inmediato y alertando a los servicios de emergencia, si fuese necesario.

Consejo de seguridad: es importante proporcionar números de contacto actualizados antes de irse de vacaciones, agregando contactos nuevos, como un amigo o vecino, por ejemplo, que pueda echar una mano.

5. No perder de vista las notificaciones "push" de la alarma inteligente que permite estar al tanto de todo lo que suceda dentro del hogar.

Consejo de seguridad: este tipo de notificaciones evita tener que estar accediendo constantemente a la app para estar informado, por lo que simplemente debe procurarse tener, de vez en cuando, el dispositivo móvil cerca y si se recibe una notificación, será posible tomar las medidas necesarias además de saber lo que está ocurriendo.

"Este verano, proponemos activar el modo ‘vacaciones inteligentes’, donde el Hogar Digital y la plataforma ADT Smart Security permitirán disfrutar de un más que merecido descanso. Ya no importa el lugar, porque la tecnología es ahora una de las grandes aliadas en la seguridad del hogar. Además, la CRA estará disponible en todo momento para dar la asistencia necesaria. Lo importante es siempre la protección de las personas", comentó José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.