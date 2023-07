Experiencias VR para este verano con Zero Latency

El mercado del entretenimiento y el ocio es uno de los que más ha evolucionado en los últimos años gracias a los avances en realidad virtual (VR) y a la demanda ascendente de los usuarios de vivir experiencias sensoriales cada vez más envolventes.

En este sentido, emergió la multimedia inmersiva que utiliza una representación ficticia de escenas y objetos – simulados con tecnología informática – para que la persona interactúe y crea estar inmersa en ese entorno.

Un ejemplo de esto es Zero Latency: una firma referente en la realidad virtual aplicada a los videojuegos y que, en España, dispone de varios centros con experiencias VR para este verano, nada menos que 7 son los centros con los que la firma cubre la mayor parte del territorio nacional.

Innovación en experiencias VR para este verano: Realidad Virtual Free-Roam Zero Latency es una marca multinacional de origen australiano, centrada en el ocio, que, a través de una sofisticada combinación de tecnología y software aplicada a los videojuegos, busca aportar un gran realismo en los jugadores. Para ello, en sus centros distribuidos en más de 30 países, ejecuta el concepto de VR Free-Roam: realidad virtual con libertad de movimiento.

Se trata de una herramienta que permite hasta la participación simultánea de 8 jugadores, quienes pueden moverse libremente con una cantidad ilimitada de recursos creativos y en un espacio de juego proyectado a gran escala, sin tener que preocuparse por cables o conexiones ni paredes ni retos o misiones que condicionen la magia de la experiencia inmersiva.

Cada usuario es provisto de un equipamiento de última generación con gafas VR de resolución 4K que exhiben gráficos de altísima calidad; cascos que incorporan micrófonos para vivir sensaciones “ultra realistas”; además de armas diseñadas y fabricadas en la propia factoría.

En este contexto, para este verano, Zero Latency ofrece salas Free-Roam VR en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Terrassa, Valencia (L'Eliana) y en el Centro Comercial Intu Xanadú, donde los amantes de la realidad virtual pueden jugar al FarCryVR, luchar en los escenarios futuristas del Sol Raiders, eliminar zombis con el Outbreak Origins o el Undead Arena, y desafiar la gravedad con Engineerium.

Cabe destacar, que las sesiones – en función de las experiencias elegidas – tienen una duración aproximada de 60 minutos y hay opciones adaptadas a todas las edades. No obstante, el espacio de juego está recomendado para una altura mínima de 1,40 metros.

La posibilidad de regalar una experiencia inmersiva única La empresa Zero Latency incentiva la posibilidad de que amigos, familiares u organizaciones, durante esta temporada estival, puedan regalar experiencias envolventes de realidad virtual a través de cupones de acceso a las diferentes salas.

Estas herramientas promocionales también resultan como alternativas válidas para obsequios empresariales o en programas de recompensa y reconocimiento laboral.

A su vez, la compañía tecnológica ofrece sus instalaciones para la ejecución de actividades de team building, la realización de eventos corporativos, reuniones, servicios de catering y presentaciones de productos.

Zero Latency, en definitiva, es una apuesta de ocio innovadora que gracias a la realidad virtual permite configurar experiencias sensoriales de gran realismo y llevar la imaginación a límites impensados.