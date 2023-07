Paradox Interactive anuncia una nueva fecha para el early access de Life by You

El esperado simulador de vida podrá jugarse a partir del 5 de marzo de 2024 Paradox Interactive ha modificado la fecha del Early Access de su esperado simulador de vida, Life by You, que podrá jugarse a partir del 5 de marzo de 2024. Este tiempo adicional dará al equipo de desarrollo, Paradox Tectonic, la posibilidad de mejorar el aspecto visual del juego y su interfaz de usuario. Las mejoras no solo afectarán al aspecto y a la jugabilidad generales del juego, sino que harán de éste una experiencia más completa para los jugadores. Paradox Tectonic también mejorará las herramientas de modding, que estarán disponibles para todos aquellos que quieran experimentar y crear aún más en el juego. La comunidad de jugadores representa el núcleo de Life by You, y sus opiniones supondrán el motor de muchos de los cambios positivos que serán añadidos al Early Access de Life by You.

Para ofrecer más información acerca de la nueva fecha del Early Access, Rod Humble, director general de Paradox Tectonic, ha dejado un mensaje para todos los seguidores del juego.

Life by You es un videojuego de simulación de vida. Los jugadores pueden diseñar y vivir las vidas de los humanos que han creado previamente, en un juego de mundo abierto donde todo es personalizable. Los jugadores pueden crear sus hogares, construir sus casas y vivir una infinidad de historias. Gracias a las conversaciones de lenguaje real y a la posibilidad de cambiar de una jugabilidad en tercera persona al control directo de los personajes, los usuarios podrán conectar con sus humanos a nivel emocional. Una gran variedad de Herramientas de Creación y Editores permitirán a los jugadores modificar todos los aspectos de su experiencia, dándoles la posibilidad de vivir una vida plena, o de romper las normas, según sus deseos.

La precompra del Early Access de Life by You está disponible en Epic Games Store a un precio especial, 39,99€. También puede añadirse a la lista de deseos en Steam, donde mantendrá el precio promocional hasta que el acceso anticipado dé comienzo, el 5 de marzo de 2024.

Todas las precompras previamente efectuadas incluyen el pack Life Begins que, a su vez, se compone de los packs Jumpstart Fashion, Vehicle: Vintage Scooter y Walls to Floor Decor. Además, Paradox Tectonic ha añadido un bonus extra para todos los jugadores que participen en el Early Access: el pack Nightclub Vibe. Todas las precompras efectuadas anteriormente se reembolsarán de manera automática en Epic. Los jugadores que aún deseen recibir los bonus de precompra, deberán comprar de nuevo el título antes del Early Access, que comenzará el 5 de marzo de 2024.

Aquellos que ya hubiesen precomprado Life by You, pueden consultar el FAQ, que incluye más información acerca de los cambios.