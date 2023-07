Redkom: "La mayoría de personas no conocen estos consejos para alargar la vida útil de la batería del portátil"

La batería de un portátil es uno de los componentes más importantes y delicados que se deben cuidar para asegurar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del dispositivo. Una empresa de mantenimiento informático recomienda algunos trucos prácticos para cuidar la batería de manera eficiente Para garantizar un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada de la batería de un portátil, es fundamental cuidarla. Una batería bien mantenida brinda mayor autonomía y evita problemas de carga y descarga. El deterioro temprano de la batería se puede evitar administrando adecuadamente la energía, evitando descargas completas frecuentes y manteniendo una temperatura adecuada. Además, el uso de cargadores originales y la actualización del firmware mejoran su funcionamiento. Una batería en buen estado mejora la experiencia del usuario y evita gastos innecesarios en reemplazos o reparaciones.

"Administrar adecuadamente la carga y la descarga de la batería de un portátil es uno de los aspectos más importantes para cuidar la batería. Es importante no dejar que la batería se descargue por completo con frecuencia porque esto puede sobrecargar las celdas. Por el contrario, se recomienda mantener el nivel de carga entre el 20 % y el 80 %. Realizar ciclos de carga completos con frecuencia puede ser beneficioso" explica Redkom.

Redkom es una empresa ofrece una amplia gama de servicios de mantenimiento, incluyendo la revisión de baterías de portátiles y la optimización de su rendimiento. Con años de experiencia en el sector, Redkom se ha consolidado como líder en servicios de mantenimiento de ordenadores. Además, sus técnicos altamente capacitados utilizan herramientas y equipos de vanguardia para diagnosticar problemas y asegurar que la batería de su portátil funcione de manera óptima.

Según Redkom, para prolongar la vida útil de la batería también hay que configurar el portátil para minimizar el uso de energía. Reducir el brillo de la pantalla, desactivar las conexiones inalámbricas cuando no sean necesarias y cerrar aplicaciones innecesarias pueden ayudar a prolongar la vida útil de la batería.

Redkom también afirma que un factor crucial que puede afectar la vida útil de una batería es la temperatura. Para evitar el sobrecalentamiento del portátil, debe mantenerse en un lugar fresco y bien ventilado. El calor excesivo puede dañar la batería y con el tiempo disminuir su capacidad. Para evitar esto es fundamental revisar el buen funcionamiento de los ventiladores.

Mantener el firmware del portátil actualizado es importante para mejorar la eficiencia energética y, en ocasiones, resolver problemas de software relacionados con la batería. Para proteger la batería, es recomendable utilizar los cargadores originales proporcionados por el fabricante. Los cargadores no autorizados o de baja calidad pueden causar fluctuaciones de voltaje y dañar la batería en el futuro.