Suministros Tomás Beltrán lanza la nueva gama de herramientas Bosch

Las nuevas herramientas Bosch de alta calidad para proyectos de bricolaje ya están disponibles en la tienda online de Suministros Tomás Beltrán La reconocida empresa castellonense Suministros Tomás Beltrán, especializada en ferretería y suministros industriales, ya tiene disponible a la venta la nueva gama de herramientas Bosch. La marca Bosch, mundialmente conocida por su excelencia en calidad y rendimiento, se convierte así en un aliado indiscutible para aquellos amantes del bricolaje y los trabajos en el hogar que buscan resultados profesionales. Con un enfoque en la innovación y la eficiencia, la nueva gama de herramientas Bosch ofrece soluciones de vanguardia para todo tipo de proyectos.

Taladros Percutores a Batería

Entre los productos destacados de la nueva gama de herramientas Bosch, se encuentra el Taladro Percutor a Batería GSB 18V-21 Professional, el Taladro Percutor a Batería GSB 18V-55 Professional y el Taladro Percutor GSB 13 RE Professional. Estas herramientas ofrecen una gran versatilidad, además de un rendimiento potente y una gran capacidad de perforación, brindando la libertad de trabajar en cualquier lugar sin la limitación de cables. Con su diseño ergonómico y batería de larga duración, este taladro se convierte en el compañero ideal para una amplia gama de tareas de bricolaje y reparaciones en el hogar.

Con su diseños compactos y ligeros, estos taladros ofrecen un control excepcional y una facilidad de uso que los hacen perfectos también para trabajos delicados y detallados.

Miniamoladora GWS 7-115 Professional 720W 0601388106 Bosch

La Miniamoladora GWS 7-115 es otra joya de la corona en la nueva línea de herramientas Bosch. Con su potente motor y diseño ergonómico, esta miniamoladora ofrece una experiencia de corte y amolado inigualable. Su tamaño compacto la hace perfecta para trabajos en espacios reducidos, mientras que su potencia de 720W la convierte en una aliada indispensable para cortes rápidos y precisos en diversos materiales.

Martillo Plus GBH 2-21 Professional 720W 06112A6000 Bosch

Para aquellos proyectos que requieren un enfoque más contundente, el Martillo Plus GBH 2-21 se presenta como la herramienta ideal. Con su impresionante potencia y tecnología de martillo, este producto es perfecto para perforar y romper con total facilidad en concreto y mampostería. Además, su diseño compacto y ligero brinda una comodidad adicional para el usuario durante largas jornadas de trabajo.

Al elegir cualquier herramienta de la nueva gama Bosch de Suministros Tomás Beltrán, los amantes del bricolaje pueden estar seguros de que están adquiriendo productos de alta calidad respaldados por una marca reconocida a nivel mundial. Estas herramientas no solo facilitarán los trabajos de bricolaje y reparaciones en el hogar, sino que también proporcionarán resultados profesionales que superarán las expectativas.

La pasión por el bricolaje y la satisfacción del cliente son la base de la filosofía de Suministros Tomás Beltrán, y esta nueva colaboración con Bosch refleja su compromiso con ofrecer a sus clientes las mejores opciones en el mercado. Con la incorporación de la gama de herramientas Bosch en su catálogo, la empresa continúa demostrando su liderazgo en el sector de ferretería y suministros industriales rondando la cifra de 30.000 productos disponibles en su página Web.