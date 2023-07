Técnicas de concentración, lectura y memorización de la mano de Joan López y Potencia Tu Estudio

Para desarrollar un aprendizaje efectivo y garantizar el éxito académico, los estudiantes deben implementar técnicas de concentración, lectura y memorización. Desde pausas en el proceso hasta estudiar con música, estas son una de las tantas alternativas que recomienda Joan López en Potencia Tu Estudio.

Con todos sus años de experiencia, este experto en aprendizaje brinda las herramientas necesarias para mejorar la concentración al momento de aprender en casa.

Estudiar con música y otras herramientas para memorizar Entre las diferentes estrategias que impulsan la memorización del contenido, estudiar con música tiene muchos beneficios. Comenzando con que mejora el estado de ánimo y estimula ciertas áreas del cerebro relacionadas con la atención, la concentración. Esto quiere decir que escuchar música mientras se estudia puede ayudar a mantener el cerebro alerta y activo.

Pero, para adquirir todos estos resultados, no se debe escuchar cualquier tipo de música, Joan López especifica que la tonada clásica como Mozart o cualquier otro estilo barroco es la ideal para memorizar mejor. En el caso de quien no le guste este tipo de sonidos, puede optar por los ruidos blancos o cualquier video en formato study with me, que se encuentran en su canal de YouTube.

Además de la música, la técnica de Pomodoro es sumamente efectiva. Se basa en dividir el tiempo de estudio en intervalos cortos y enfocados, seguidos de breves descansos. En la mayoría de los casos, los intervalos de estudio son de 25 minutos y 5 de descanso consecutivamente.

Preparar el espacio antes de estudiar Para que ambas técnicas brinden buenos beneficios, es importante preparar un espacio que sea cómodo y sin distracciones. A los estudiantes de Potencia Tu Estudio se les recomienda colocar el teléfono en modo avión mientras se realiza la sesión, pero, si no pueden evitar la tentación de tomarlo, lo ideal es dejarlo en otra habitación.

Evitar el desorden también es muy positivo a nivel inconsciente, esto porque el espacio juega un papel fundamental para sentirse en paz al momento de estudiar. A quienes les cuesta concentrarse, deben establecer una rutina funcional que le permita comprometerse con el tiempo destinado al estudio. Esta se puede dividir en varios periodos cortos al día o uno largo e intenso, lo cual va a depender de cada estudiante y su disponibilidad.

Como existen una gran variedad de herramientas de estudio, por medio de Potencia Tu Estudio, Joan López brinda una serie de cursos de técnicas de estudio para potenciar una rutina adecuada. De igual manera, ayuda a implementar una metodología para memorizar de manera más sencilla el contenido en temporada de exámenes. Para conocer más detalles del servicio, solo se debe ingresar en su web o escribirle en sus redes sociales para solicitar información personalizada.