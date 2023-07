Tratamiento de la depresión posvacacional con IPSIA

Tener vacaciones es importante para reducir el estrés generado por las rutinas diarias en el trabajo y el hogar. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar un cierto grado de depresión tras regresar de sus vacaciones, ya que necesitan volver a la rutina, pero les produce estrés hacerlo.

Cuando ocurren este tipo de casos es ideal contactar, incluso online, con psicólogos expertos en el tratamiento de la depresión posvacacional como IPSIA, centro de psicología en Madrid. De esta manera, el individuo puede aprender a gestionar sus sensaciones tras volver a la rutina, sin dejar de lado las experiencias turísticas y descansos largos.

¿Qué es la depresión posvacacional? El síndrome posvacacional es conocido como un trastorno adaptativo en el que el individuo siente malestar tras regresar a la rutina de trabajo, estudio y a las actividades en el hogar. Este malestar no representa un problema cuando se presenta solo durante algunos días hasta que la persona puede volver a sus hábitos con normalidad.

Sin embargo, cuando el afectado es incapaz de iniciar nuevamente su rutina y las sensaciones de estrés continúan es muy probable que se desarrolle lo que se conoce como depresión posvacacional. Esta puede generar apatía, desmotivación, estados de energía bajos, negatividad, irritabilidad, niveles de tristeza severos e incluso pensamientos intrusivos peligrosos. Como consecuencia de ello, el individuo afectado disminuye su rendimiento y productividad en el trabajo, evita las relaciones interpersonales, pierde el deseo de crecer en el ámbito personal o laboral, etc.

Algunos tips para el tratamiento de la depresión posvacacional en casa son regresar de las vacaciones antes de iniciar el trabajo, recuperar los hábitos de sueño, hacer ejercicio, establecer metas pequeñas y alcanzables y descansar en el tiempo libre.

Especialistas en el tratamiento de la depresión posvacacional Organizar una agenda laboral antes o después de regresar de las vacaciones, recuperar los hábitos paso a paso con metas cortas y tomar descansos ayuda a tratar la depresión posvacacional. Sin embargo, muchas personas pueden experimentar este estado depresivo con mayor fuerza, lo cual es normal porque se trata de un trastorno difícil de manejar.

