El transporte se consolida como el sector que más sufre la falta de prevención en la salud

La salud de los profesionales del transporte siempre se ha asociado a problemas crónicos como lumbalgias, obesidad, estrés, hipercolesterolemia, adicciones a estimulantes, falta de sueño, hipertensión, etc. Sin embargo, aunque estos problemas siguen siendo factores de riesgo muy elevados, a menudo se infravaloran otros componentes que afectan a la salud de los conductores.

La Doctora Amelia Cantarero, médico rural que ha atendido a cientos de camioneros que acudían -generalmente demasiado tarde- a su consulta, se percató de las carencias asistenciales que sufre el sector y decidió crear el proyecto “Cristóbal App”, para facilitar la asistencia sanitaria a este grupo profesional tan injustamente tratado. Sus años de experiencia sirvieron para identificar las preocupaciones de estos profesionales, y los problemas que afrontan a la hora de recibir atención médica. Sus principales escollos son los complicados horarios laborales, en ocasiones imprevisibles, y la dificultad para acceder a las consultas, por acudir con vehículos pesados.

El proyecto Cristóbal App, que culminó con la creación de una aplicación móvil homónima, comenzó aunando experiencias de diversos profesionales sanitarios, que preocupados por la salud de sus pacientes conductores se animaron a aportar soluciones prácticas para ellos. Entre las anécdotas que aceleraron el proyecto, se cuenta la de un camionero infartado que tuvo que caminar tres kilómetros hasta el centro de salud para poder recibir atención médica por no poder dejar su vehículo en una plaza adecuada; o la de un conductor en Rumanía que fue narcotizado con gas en su cabina y le robaron no solo la carga transportada, sino sus propios riñones destinados al tráfico de órganos.

La seguridad también es un aspecto clave en la prevención de la salud, nos cuenta la Doctora Cantarero, quien enumera otros problemas como los surferos (ladrones de carga que atacan los vehículos en marcha) o la seguridad de sus propios familiares, con quienes en ocasiones viajan y se ven expuestos a ataques con gas narcótico como el narrado en Rumanía. Por ello, el refuerzo de la seguridad en carretera, las áreas seguras de descanso o los dispositivos de alerta temprana pueden influir tan positivamente en la salud de este sector como cualquier tratamiento médico.

Herramientas para lidiar con el estrés y las adicciones fueron las más solicitadas por los conductores en las entrevistas que pudieron hacer los investigadores de Cristóbal App. Por ello, la aplicación móvil, que está disponible gratuitamente para Android y iPhone, cuenta con herramientas de ayuda al control del estrés, diagnóstico de adicciones, entre otras utilidades prácticas para ellos.

Para facilitar el acceso a la atención médica, Cristóbal App cuenta con servicio de geolocalización para mostrar en sus mapas los profesionales médicos (tanto públicos como privados) más cercanos, lo que la convierte en una auténtica navaja suiza para el cuidado de la salud disponible en la palma de la mano.