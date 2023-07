¿Cómo optimizar los procesos de transporte? Con los vehículos de guiado automático de Abisysa

La industria 4.0 plantea una serie de novedades en la gestión de logística y transporte. En este sentido, los vehículos de guiado automático (AGV) juegan un papel fundamental al optimizar los procesos de transporte y almacenaje de productos. La integración de los AGV con software de gestión logística y tecnologías para el análisis de datos proporciona un mayor control y capacidad de optimizar operaciones del día a día. En España, la empresa de ingeniería Abisysa ofrece vehículos de guiado automático con tecnología de vanguardia. Esta empresa está revolucionando el mundo de la automatización de tareas, reduciendo los tiempos de trabajo y minimizando los riesgos de errores y accidentes.

Vehículos de guiado automático Abisysa el futuro de la optimización de procesos de transporte Los vehículos de guiado automático representan el futuro de la industria 4.0 y la tecnología de procesos de transporte. La ventaja principal de los vehículos de guiado automático, es que no es necesario ocupar operarios para su manejo manual, lo que permite liberar recursos humanos para tareas más complejas en un almacén. Estos vehículos se encargan de transportar mercancías dentro y fuera de almacenes, organizando depósitos y optimizando tareas de logística. El sistema de navegación SLAM (Simultaneous Localization And Mapping, es decir, localización y mapeo simultáneos) basado en tecnología láser que utilizan los vehículos de Abisysa mejoran notablemente la adaptación al almacen, acelerando la instalación de los mismos. Además, la empresa ha creado un software adaptado a la industria 4.0, para una ágil integración a sistemas y dispositivos. El diseño de los vehículos de Abisysa son personalizados acorde al trabajo a realizar. Se debe tener en cuenta el peso y tipo de las cargas a transportar, alturas máximas y horas de trabajo que se necesitan. Este sistema también es capaz de interactuar con puertas de manera totalmente autónoma. El objetivo de esta innovadora tecnología es maximizar el rendimiento en tareas de logística y optimizar tiempos y procesos de transporte.

La seguridad como valor integral de la innovación Dado que estos vehículos no necesitan de un operario para ser manejados, esta solución es un importante avance tecnológico en materia de seguridad. La ausencia de operarios en la labor de las máquinas de transporte reduce el número de accidentes laborales. Para mayor seguridad, Abisysa equipa a sus vehículos con varios sistemas de detección de obstáculos de tecnología diferente. Esto permite minimizar aún más el riesgo de accidentes que puedan dañar a personas, mercancías, el almacén o a la máquina en sí misma. ‍‍Optar por los AGV de Abisysa es apostar por tecnologías de vanguardia para impulsar la productividad manteniendo la seguridad integral en los procesos de transporte.