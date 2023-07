Adiós a la sonrisa gingival en 15 minutos con la Doctora Sandra Hermida

La sonrisa es la portada que se refleja hacia las demás personas, tanto en contextos sociales y coloquiales como laborales. En esa línea, es un recurso esencial para construir confianza y empatía, razón por la cual tiene un lugar relevante en la vida de las personas y es importante atender cualquier situación que pueda impedir proyectarla satisfactoriamente.

Para explicar una de estas situaciones que se presenta con gran frecuencia, la clínica de la Doctora Sandra Hermida informa sobre la sonrisa gingival y ofrece su exitoso tratamiento con neuromodeladores para resolverla.

Un tratamiento dirigido a la autoestima y la confianza de los pacientes En medicina estética y facial, se dice que alguien tiene sonrisa gingival cuando, cada vez que sonríe, proyecta cierta desproporción entre los dientes y las encías. Dentro de las causas que pueden provocarla, se encuentran anomalías en el nacimiento de los dientes, un crecimiento excesivo del maxilar superior en sentido vertical, un labio superior que se mueve demasiado o que es muy corto y una posición dentaria baja, generada por una expansión muy alta de los incisivos. Si bien en muchos casos no representa un problema en materia de salud dental, en otras ocasiones se puede presentar de una manera tan extrema que termina requiriendo intervención.

Por otro lado, con frecuencia, esta situación puede generar inseguridades o incomodidad de las personas al sonreír, en la medida en que no disfrutan de la imagen que proyectan y ven afectada su confianza y su autoestima. Para estos casos, la clínica estética y facial de la doctora Sandra Hermida pone a disposición de sus pacientes el tratamiento tecnológico con neuromodeladores, sustancias liberadas por las neuronas que no afectan a estas mismas, pero si logran incidir en los neurotransmisores. El tratamiento en cuestión aprovecha tales sustancias para lograr ajustes en el movimiento del labio superior en los casos en que este es excesivo y permitir que no queden expuestas de manera tan amplia las encías.

Especialidad, profesionalismo y confianza en los tratamientos La clínica de la Doctora Sandra Hermida tiende, dentro de sus principales campos de acción, la medicina estética y capilar, ofreciendo a los pacientes conocimientos avanzados en el campo y la tecnología necesaria para sacarle el mejor provecho a los tratamientos. Dentro de los valores que los pacientes de este centro destacan, se encuentra la buena atención que allí han recibido, la confianza que les inspira la transparencia en la comunicación y el profesionalismo con el que se implementan los tratamientos.