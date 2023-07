World of Beauty Italia gana el prestigioso reconocimiento Cosmoprof North America Awards

Única marca italiana finalista en los premios Cosmoprof North America Awards, World of Beauty triunfó en la categoría "Green & Organic" con Slim Shape Body Pants.

La marca fundada por Florence Guardigli, que en 1969 creó con un equipo de médicos y farmacéuticos un pequeño laboratorio en las colinas de Castrocaro Terme, cuenta ahora con presencia internacional, de Oriente a Occidente y se utiliza en los mejores spas, clínicas y salones de belleza.

Excelencia del made in Italy, World of Beauty está presente en 52 países de todo el mundo y cuenta con varias certificaciones internacionales.

La hija de Florence, Anna Lisa Gramellini, que dirige la empresa desde hace varios años, ha centrado la filosofía de la marca en la concienciación de la importancia de quererse a uno mismo. Anna Lisa ha continuado el camino trazado en el surco del cuidado, así como la atención en las formulaciones y pruebas de eficacia.

"Recibir este premio es para mí un gran honor. El esfuerzo y la dedicación de nuestro equipo no podrían haber sido recompensados de mejor manera. Estoy segura de que este logro será un incentivo para seguir haciéndolo cada vez mejor, para seguir ofreciendo a los clientes cada vez más rendimiento e innovación. Sé que mi madre estaría hoy orgullosa de este triunfo", declaró la CEO de la marca tras recoger el premio junto a su marido Walter Tirindelli.

SLIM SHAPE PANTS, el producto ganador Pantalones de puro algodón orgánico empapado en rara, con ingredientes naturales clínicamente probados y altamente funcionales, entre los que se incluyen extractos de undaria pinnatifida, árnica montana, centella asiática, abedul blanco y castaño de Indias. Aportan firmeza, elasticidad y un drenaje visible desde las primeras aplicaciones.

Listo para usar y reutilizable, ideal para el tratamiento drenante de las piernas. Fórmula concentrada de células vegetales células madre, agua termal y principios activos procedentes de océanos no contaminados con una marcada función lipolítica, ideal para minimizar las imperfecciones de la celulitis edemato-fibrosa y favorecer una mejor eliminación de residuos y toxinas y mejorar progresivamente el aspecto de la "piel de naranja" y con laxitud.

Respetuosas con la naturaleza y el medioambiente, son reutilizables hasta 20 aplicaciones, basta con lavarlas en agua fría y volver a empaparlas con Slim Shape Refill Body Booster.