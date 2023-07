Cómo puede revertirse la situación actual del mercado de trabajo en el transporte, con Alicotrans

El mercado de trabajo en el transporte de España está pasando por uno de los momentos más cruciales de su historia. En el 22º Foro Nacional del Transporte de AECOC se cifró en 20.000 el número de conductores que se requieren para cubrir las plazas disponibles y la brecha amenaza con agrandarse.

La cooperativa de transportes Alicotrans cita diversos estudios que advierten que en los próximos años la demanda de choferes aumentará en un 20 %. Mientras tanto, la disponibilidad de profesionales cualificados disminuiría un 12 % en el mismo período, debido a la edad de los actuales conductores.

Dificultades para encontrar nuevos conductores de camiones en el mercado de trabajo en el transporte Alicotrans es una cooperativa de transporte que en el año 2014 fue reconocida como la mejor de reciente creación. Han desarrollado un abanico de servicios enfocados en sus socios, en los cuales basa su crecimiento continuo. En su modelo de servicio, cada socio tiene una cuenta de resultados dentro de la cooperativa. Su retribución mensual es la diferencia entre los ingresos y los gastos que genera su trabajo a título particular.

El equipo de Alicotrans manifiesta que parte de las dificultades para captar nuevos profesionales obedece a varios factores. Uno de los principales es que la conducción de camiones es percibida como un trabajo mal pagado y con muchos sacrificios. Como expertos en el área, en esta cooperativa no son ajenos a esta realidad.

Conducir un tráiler implica recorrer miles de kilómetros cada mes por toda España o por otros países. Aunque atravesar provincias y paisajes distintos cada día tiene su lado romántico, lo cierto es que el conductor se encuentra casi siempre solo para lidiar con problemas como pueden ser averías, accidentes, comunicarse sin conocer el idioma, etc. Y todo ello alejado de su casa, de su hogar y de su familia.

La necesidad de pagar bien una profesión que exige sacrificios Los miembros de Alicotrans sostienen que, para revertir la aguda escasez de conductores de tráiler, es necesario mejorar su retribución económica. Para Alicotrans, la mejor forma de garantizar una retribución justa, atractiva y proporcional al esfuerzo y al sacrificio de los conductores es asociarse en forma de Cooperativa de Transporte, donde cada socio recibe el equivalente a la diferencia entre sus ingresos y sus gastos, cada socio tiene una cuenta de explotación dentro de la cooperativa, donde su capacidad de trabajo y sus habilidades como conductor y como profesional juegan a su favor, proporcionándole una retribución mayor, en tanto que es capaz de hacer más viajes y de mantener los costes estables, evitando averías, alargando la vida de los neumáticos, consiguiendo un consumo más reducido de combustible gracias a su manera de conducir, etc. Esta forma de retribución premia al buen conductor y anima a la mejora continua de los no tan buenos, en tanto que reciben directamente el premio a su esfuerzo por mejorar, en forma de una retribución superior.

Pero no vale cualquier cooperativa de transporte, ha de ser una que pueda solucionarles todos o la mayoría de los avatares del transporte con los que se pueden encontrar y que no tienen capacidad para resolverlos solos. Una avería grave fuera de España, por ejemplo, puede sacar de golpe a un conductor del mercado, al no disponer de capacidad económica, para reparar o para repatriar el vehículo. En tales casos, como hace Alicotrans, lo que necesita el chofer es que se le lleve hasta donde se encuentra una tractora de sustitución (para que continúe su viaje) y se traslade la suya al taller de Alicotrans para que se repare y se le facilite el pago hasta en doce meses sin intereses. Esto es solo un ejemplo de vicisitudes que puedan dar al traste con la expectativa de cualquier conductor de abrirse camino en este mundo, por ese es importante que la cooperativa cuente con soluciones, con servicios que permitan que el socio "sobreviva" a estas situaciones que pueden producirse.

Alicotrans proporciona todo lo que un socio puede necesitar, desde vehículos hasta trabajo, pasando por tarjetas de transporte, dispositivos de peaje, taller propio, góndola de rescate, parking vigilado, garaje cubierto, recursos de multas y hasta financiación para sus gastos en caso de necesidad.

Pero no solo es importante la retribución, esta cooperativa ha implantado desde hace años una política de mejorar la calidad de vida del conductor durante su servicio, de este modo, todos los vehículos que Alicotrans proporciona a sus socios cuentan con aire acondicionado en parado, dispositivos de geolocalización y son mantenidos y revisados periódicamente para asegurar un uso pacífico de los mismos.

Esto se redondea con una cobertura para caso de enfermedad o accidente superior, la que proporciona el régimen general de la seguridad social complementada con un seguro para casos de accidente que permita al propio socio y a su familia hacer frente a eventualidades no deseadas por accidentes o enfermedades profesionales.

El conductor profesional necesita sentirse respaldado por una estructura corporativa robusta que ofrezca una asistencia integral. Solo si se siente bien retribuido, se mejora su calidad de vida en el trabajo, se siente respaldado para casos de necesidad y seguro en el sentido de tener cobertura económica en caso de accidente o enfermedad, en definitiva solo si se dignifica la profesión y se le da la importancia que merece dentro de la actividad económica global (sin transporte no hay economía), se atraerán nuevos profesionales al sector.

Alicotrans está convencida de esto y ha venido para trabajar de esta forma y para cambiar el panorama del mercado de trabajo de transporte a sus socios y el resultado es un crecimiento sostenido de nuevos socios y un interés creciente por esta profesión por parte de personas sin experiencia, atraídas por su fórmula de trabajo.