Descubrir la propia creatividad a través de 'Una colcha de retazos. Ideario de creatividad', de Andrés Novoa Montoya

Como bien dice Andrés Novoa Montoya, a menudo se piensa que solo unos pocos han sido bendecidos con el don de la creatividad. Por eso, a través de ‘Una colcha de retazos. Ideario de creatividad’, se ha propuesto desmitificar esta creencia. “Es la forma en que vamos tejiendo nuestros propios procesos y métodos, es la invitación a seguir la intuición, a permitirnos fallar, a no castigarnos tan duro cuando lo intentamos, a perseguir objetivos, metas, sueños y elaborar proyectos. Hay que creer y crear. Igualmente, quiero destacar que la portada y las ilustraciones fueron realizadas por la artista, Sara Vega Mateus”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, “una obra de fácil lectura, con experiencias, anécdotas, historias y reflexiones que giran en torno a la creatividad y a la creación. Es un libro que, en definitiva, quiere desmitificar el hecho de que existen personas creativas y que otras no. Todos somos creativos si entendemos nuestro contexto, las conexiones existentes, las herramientas y nuestros propósitos de vida”.

La intención de Andrés es conseguir que este libro sea un punto de partida para muchos, “que se convierta en un texto que detone millones de referencias, conexiones y creaciones para muchos. Es un libro que recoge experiencias e historias, pero que hace una reflexión profunda del valor de la creatividad en la vida cotidiana”.

Sinopsis La creatividad es un concepto del cual se han apropiado algunas profesiones o prácticas, sin entender que está presente en la vida cotidiana, en la capacidad que tenemos para resolver problemas, tener una perspectiva, conectar ideas y personas y generar nuevos procesos de pensamiento. ¿Por qué da miedo crear? ¿Por qué da miedo arriesgarse, procesar, conectar y pensar? La creatividad es un recurso de todos y solo se necesita atreverse.

'Una colcha de retazos. Ideario de creatividad' aborda distintos conceptos, experiencias y reflexiones en torno a lo que representa la creatividad en la vida. No pretende ser una guía para ser creativo ni una metodología específica para crear; definitivamente, es tejer esta colcha de retazos, entender que todas las personas funcionan de forma distinta y que tienen su propia construcción de realidad. Andrés Novoa Montoya afirma que su obra "se ha gestado durante muchos años, trabajando con personas, dirigiendo equipos, encontrando talentos, conectándome con otros y reconociendo la creatividad como una de las bases de nuestra cotidianidad".

"He sido profesor durante quince años, coordinando cátedras de creatividad, creación e innovación, así como consultor y tutor de equipos creativos, y me he dado cuenta de que uno de los factores que más influye en los procesos de pensamiento es la forma en que las personas no creen en sí mismas, que dependen mucho de otros para tomar decisiones, para arriesgar, para pensar alguna posibilidad que permita solucionar problemas. El libro es una invitación a seguir la intuición, a creer en las ideas y en nosotros mismos. Al final, es un tema de credibilidad y posibilidad. Es un banco de referencias, es un análisis de la vida en función de la creatividad y las ideas".

Autor Andrés Novoa Montoya es profesional en publicidad, magíster en diseño, magíster en semiótica, magíster en terapias de la tercera generación y doctor en Comunicación y Publicidad. Escritor, autor del libro 'A la publicidad le falta calle' y de otras publicaciones académicas, escritor de novelas y cuentos, profesor y consultor en creatividad, storytelling, publicidad y semiótica, artista plástico, director y host del podcast 'KWX Kuwoxati podcast' y cofundador de Gimnasio Creativo. Andrés ha pensado este libro como una invitación a dejar fluir, a creer en la intuición, a contar historias y a generar una gran colcha de retazos.