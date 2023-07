Lucir una sonrisa deslumbrante es posible este verano con la clínica dental Agudo Rosa

La importancia de una bonita sonrisa es una de las principales tareas que muchos pacientes atienden mediante tratamientos de estética dental. En España, así como en todo el mundo, es cada vez más frecuente la visita a centros clínicos para estos propósitos. Sin embargo, una realidad que golpea a varios, son los precios elevados de los blanqueamientos y carillas dentales.

No obstante, la Clínica Dental Agudo Rosa, ha contribuido al establecimiento de una sonrisa que asciende a lo estético, brindando total concepto de salud y cuidado. Por otro lado, la clínica ofrece planes de financiamiento para este tipo de servicios, adaptados a las exigencias de cada uno de sus pacientes.

Estética dental: definición e importancia Para los especialistas en la Clínica Dental Agudo Rosa, la estética dental no solo es una técnica odontológica de carácter superficial o estético, sino también la oportunidad de darle salud y brillo a la sonrisa del paciente, adaptándola a sus rasgos faciales, para otorgar armonía en el rostro. Según odontólogos, este tipo de procesos también proporcionan en sus pacientes un extra de confianza y autoestima.

No obstante, en este tipo de intervenciones también es posible mejorar el estado de las encías, lo cual complementa el trabajo que se realiza con respecto a piezas dentales. Sin embargo, profesionales en el área resaltan que aunque los pacientes deseen generar estos cambios para su salud bucodental, los mismos previamente deberán someterse a revisiones para descartar o atender otras afecciones que podrían perturbar el trabajo realizado.

Es decir, que un tratamiento para una mejor estética dental no debería de proceder si en la cavidad bucal del paciente existen: caries, gingivitis u otras enfermedades periodontales. No obstante, en la mayoría de los casos esas complicaciones son resueltas mediante un plan de saneamiento y visitas recurrentes con el especialista.

Tratamientos para el cuidado de la estética dental en la Clínica Dental Agudo Rosa La Clínica Dental Agudo Rosa y sus 30 años de experiencia en el campo de la odontología y cuidados bucodentales ha participado activamente en la incorporación de tratamientos de estética dental, ofreciendo entre muchos las carillas dentales y blanqueamientos.

Las carillas dentales son el tratamiento de estética dental de mayor relevancia en los últimos años, las mismas consisten en incluir piezas de porcelana o composite en la cara externa de las piezas originales del paciente. Cabe destacar, que aunque los materiales son diversos, entre ellas hay ventajas y desventajas, siendo las de porcelana las de mejor calidad y acabado, pero también de mayor costo.

Por otro lado, el blanqueamiento dental es la razón principal por la que miles de pacientes acuden en búsqueda de mejorar su sonrisa y acabar con las manchas por la ingesta de café, té o consumo de cigarrillos. El proceso consiste en verter en el esmalte dental peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida, los cuales son sustancias blanqueadoras de alta efectividad, dejando sonrisas luminosas, sanas y brillantes para lucir este verano.