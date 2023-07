La nueva aventura en línea de Can Manies: Tienda online de regalos para particulares y coleccionistas

Can Manies, la prestigiosa tienda de regalos reconocida en Roses y sus alrededores, se enorgullece de presentar nueva tienda online, ofreciendo a sus clientes una experiencia de compra en línea única y emocionante Can Manies, ubicada en Roses, es una tienda que rompe con lo convencional, ya que presenta una variedad muy extensa de todo tipo de artículos de regalo. Desde gadgets, hasta souvenirs, licencias infantiles o artículos de coleccionismo, en Can Manies quieren satisfacer los intereses de sus clientes, tanto particulares como colectivos.

Con una estructura de categorías amplia y versátil, esta nueva e-commerce se posiciona como el destino ideal para aquellos que buscan encontrar los regalos más originales y especiales para cada ocasión. Las opciones en Can Manies son infinitas, cubriendo una gran diversidad de necesidades, desde una sección de juguetes y peluches, donde los personajes más adorables esperan acompañar a los más pequeños en sus increíbles aventuras, hasta secciones pensadas para coleccionistas.

En Can Manies se pueden encontrar rincones dedicados para los amantes de las aventuras de Tintín, artículos relacionados con Moto GP, cartas Pokemon, Funko Pop y hasta la magia y la fantasía de Disney, contando con una amplia gama de productos que capturan la esencia de estos icónicos personajes.

Can Manies tiene tienda física en Roses y ahora han conseguido un mayor alcance, gracias a la implementación de su tienda online, con las ayudas de los Next Generation. Actualmente, realizan un 6% de descuento en la primera compra y gastos de envío gratuitos en pedidos superiores a 100€.

Llevan desde 1994 trabajando en este ámbito y a lo largo de todos estos años han puesto toda su ilusión y esfuerzo en ofrecer una experiencia de compra única a sus clientes. En Can Manies, ofrecen regalos de todo tipo y complementos originales que, sin duda, van a satisfacer las necesidades de adultos y niños.

Los artículos de regalo de Can Maníes van más allá de ser simples objetos y pretenden emocionar a quién los recibe. Como expertos en este ámbito, el equipo de Can Manies puede asesorar a los clientes para que encuentren el objeto idóneo para cada ocasión.

Can Manies

http://canmanies.com/