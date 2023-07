​El 23 J ganó la “e” minúscula

A veces no es fácil discernir quién ha ganado unas elecciones, sobre todo observando las reacciones de unos y de otros ante los resultados. Las que tuvieron lugar recientemente, el 23 de julio, según se mire: el partido que numéricamente triunfó presenta una decepción escasamente disimulada, los que pensaban poner un alto precio para pactar con estos, desencantados con ellos, no consigo mismos; el que esperaba un severo castigo, una alegría desbordante de alivio y el resto, aspirantes a la fragmentación, al veto y al privilegio, como es natural, encantados.

El caso es que, tal y como yo lo veo, quien ganó ayer, de calle, es la “e” minúscula. La “e” de extravagancia, de estupidez, de estulticia, de EH Bildu, de ERC, de enemigo, de engendro, de embuste, de e-movilidad y de ecología (para los enriquecidos, evidentemente), de “elegetebeicuplus”, de niñes, de todes, de escarnio, de estafa, de enemistad, de envidia, de enfrentamiento, de empoderamiento, de exclusión, de exclusividad, de egolatría, de egoísmo, de eutanasia, de exabrupto, de exceso, de eufemismo, de encuesta, de expolio, de expropiación, de economato, de especulación, de encarecimiento, de endeudamiento, de estrechez, de estancamiento, de error, de engaño, de extremismo, de embaucador o de Ejecutivo, por ejemplo.

Siempre que alguien gana, evidentemente, alguien pierde. Perdió la “E”, la mayúscula, la de España, vaciada no sólo en el campo, sino en toda su extensión y, sobre todo, de significado, vaciada de españoles, sustituidos por ciudadanos, electores, contribuyentes, gente, habitantes, vecinos, paisanos, residentes y una panoplia de ambigüedades, que no hacen sino certificar que no es más que un recuerdo, una referencia histórica o parte de un membrete institucional.

El patriotismo -no la caricatura que se ha impuesto socialmente- es una virtud moral individual, y en este Estado formal, conocido antaño por España, hace largo tiempo que se vive en la amoralidad social, así que no esperemos milagros, porque, como rezaba la extinta sabiduría popular, “de donde no hay, no se puede sacar”. Pero tampoco nos deprimamos, porque, como dicta el simplismo elitista, “el infinito es el infinito” y “el universo es infinito”; así que, aunque no haya España, hay “Esperanza En El Espacio”.